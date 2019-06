Dj-duo en ondernemersfamilie vervolgd in witwaszaak

De eigenaars van het familiebedrijf Engels Ramen en Deuren worden vervolgd door het parket van Oost-Vlaanderen.

Het parket heeft de familie Engels gedagvaard omdat ze vele miljoenen euro’s zwart geld van op Zwitserse bankrekeningen zou hebben witgewassen. Het gaat om de drie broers Didier, Christophe en Cedric Engels, hun moeder, hun fiscale advocaat en hun bank KBC.

Didier Engels is de CEO van het gelijknamige familiebedrijf. Hij vormt samen met zijn broer het dj-duo Hermanos Inglesos (de broers Engels) en is tevens de man van styliste Tiany Kiriloff, die via Instagram een van de belangrijkste modeinfluencers van ons land is.

Didier en zijn broer Christophe namen in 2007 de teugels bij het familiebedrijf in handen, na het overlijden van hun vader. Voor de oudste zoon was dat een harde beslissing. Hij was met zijn jongste broer Cedric als dj-duo populair geworden bij nachtraven en stond voor een internationale doorbraak. ‘Het leven als toerende muzikant was toen onze droom’, zei hij daarover in een interview. ‘Maar toen werd papa ziek. We konden ook gezegd hebben dat we zo’n saai familiebedrijf niet wilden. Maar zo zitten we niet in elkaar.’ De grote dj-ambities werden teruggeschroefd en de draaitafel maakte plaats voor de draaibank in het familiebedrijf.

Navo

Toen begon de opmars van aluminium en pvc in de bouwsector begon, erfden de broers een bedrijf dat veel weg had van een zinkend schip.

Engels Ramen en Deuren, opgericht net na de Tweede Wereldoorlog door grootvader Engels, begon met de productie van houten ramen en deuren. In de jaren 60 trok het bedrijf een sprintje dankzij opdrachten bij onder meer de NAVO en de toenmalige BRT. Op zijn hoogtepunt in de jaren 80 en 90 had het bedrijf zo’n 250 mensen in dienst.

Maar toen begon de opmars van aluminium en pvc in de bouwsector, ten nadele van hout. De neergang werd ingezet en de broers erfden een bedrijf dat veel weg had van een zinkend schip. Een grote herstructurering was nodig om de oplopende verliezen weg te werken.

Een strategische ommezwaai volgde. Met overnames breidden ze het productgamma uit met andere materialen. Verspreid over België bouwde Engels een franchisenetwerk van elf showrooms uit. In het atelier in Lokeren worden ramen op maat gemaakt. In 2017 boekte het bedrijf zo’n 25 miljoen euro omzet en 1 miljoen euro brutobedrijfswinst.