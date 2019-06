Donald Muylle zet sprintje in

Dovy Keukens mikt dit jaar op basis van het orderboek op een forse omzetgroei tot 80 miljoen euro.

Dovy Keukens - een anagram van Donald (Muylle) en zijn vrouw Yvette - boekte vorig jaar 67,4 miljoen euro omzet, een stabilisering tegenover het jaar ervoor. Door de oplopende kosten voor lonen en grondstoffen zakte de bedrijfswinst met 18 procent tot 4,5 miljoen euro.

2 miljoen Dividend De familie keert zichzelf voor het tweede jaar op rij 2 miljoen euro dividend uit. 'Dat is niet om mee op reis te gaan. We hebben nog andere projecten', klinkt het.

'Tja, niet alle jaren kunnen hetzelfde zijn', zegt Muylle in een reactie. Voor dit jaar ziet het er veel beter uit, afgaande op het aantal orders dat Dovy heeft opgetekend. 80 miljoen euro omzet is de ambitie van Muylle en co.

Hoewel de keukenmarkt in ons land amper groeit, zit Dovy Keukens - 'Wij maken uw keuken, in België' - in de lift. Vanwaar die groei? 'Mensen die kwaliteit en maatwerk willen, komen bij ons terecht', klinkt het. 'En we hebben een aantal nieuwe toonzalen geopend.'

Het netwerk van Dovy telt nu 28 vestigingen, vier meer dan anderhalf jaar geleden, en de ambitie is dat beetje bij beetje te laten groeien tot 35. Dovy stelt 420 mensen tewerk, onder meer in het atelier van 40.000 vierkante meter in Roeselare. 'Daar maken we alles zelf, ook de werkbladen van natuursteen bijvoorbeeld', zegt Muylle.