'Door corona poetsen mensen meer, maar wassen ze minder'

De verkoop van de Dettol-schoonmaakmiddelen lag deze zomer de helft hoger dan normaal. 'Mensen kuisen meer door covid', zegt het bedrijf, dat zijn omzetverwachtingen verhoogt. Belgische bedrijven profiteren ook, maar minder hard dan Dettol.

Terwijl horecaondernemers, reisorganisatoren en nog veel andere ondernemingen met de handen in het haar zitten door het coronavirus, zijn er ook bedrijven die wel varen bij de covidpandemie. De Britse schoonmaakmiddelenproducent Reckitt Benckiser zag zijn verkoop in de eerste negen maanden van dit jaar met 12,4 procent stijgen.

Het topproduct was Dettol. De verkoop lag in het derde kwartaal de helft hoger. In landen als het Verenigd Koninkrijk verkocht Dettol zelfs dubbel zoveel als normaal.

We verkopen minder wasmiddelen. Wassen mensen hun kleding minder nu ze meer thuis werken? Katja Coppens Woordvoerder Ecover

Daarom verhoogt Reckitt Benckiser zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar. De omzet zal 'met een laag, dubbelcijferig percentage' toenemen en niet met het eerder voorspelde 'hoge, eencijferige percentage'.

Volgens het bedrijf kuisen mensen veel meer door het coronavirus. 'De pandemie heeft het maatschappelijk belang van hygiëne verhoogd', schrijft Reckitt Benckiser in een persbericht. 'De vraag naar desinfectiemiddelen was uitzonderlijk de voorbije maanden en we verwachten een structureel hogere vraag op de langere termijn.'

Allesreiniger

Ook bedrijven uit België verkopen meer schoonmaakmiddelen. 'Bij ons lag de verkoop van allesreiniger fors hoger in de eerste maanden van de pandemie', zegt Katja Coppens, de woordvoerster van Ecover. 'De verkoop van handzeep steeg fors.'

Ecover maakt in de Antwerpse gemeente Malle nog altijd veel meer allesreiniger en handzeep dan normaal. 'Maar de omzet is de jongste tijd stabiel tegenover vorig jaar, want we verkopen minder wasmiddelen voor kleding', zegt Coppens. 'Wassen mensen hun kleding minder omdat ze thuis werken en er minder feestjes zijn?'

Boma

Ondernemingen die schoonmaakmiddelen maken voor bedrijven merken ook grote verschuivingen. 'Onze verkoop ligt dit boekjaar al 25 procent hoger', zegt Luc Bresseleers, de CEO en voorzitter van de schoonmaakmiddelenfabrikant Boma uit Antwerpen. 'Door de ontsmettingswoede verkopen we 10 tot 15 keer meer handontsmettingsmiddelen. We lanceerden met succes nieuwe producten, zoals zuilen om een verdeler van ontsmettingsgel op te plaatsen.'

+25% Boma De omzet van de schoonmaakmiddelenproducent Boma ligt dit jaar 25 procent hoger dan normaal.

Voorts verkoopt Boma 30 procent meer papieren handdoekjes. 'Mensen wassen hun handen vaker dan vroeger, en ze hebben door dat het veel hygiënischer is de handen te drogen met een papieren doekje dan met een droogblazer.'

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. 'De verkoop van klassieke schoonmaakmiddelen staat onder druk, want veel kantoren zijn een pak leger dan normaal. Daardoor neemt de helft van onze klanten - de ISS'en en Cleaning Masters van deze wereld - minder producten af', zegt Bresseleers.