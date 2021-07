Drang naar luxe geeft resultaten LVMH extra boost

Luxeproducten blijven scoren in coronatijden. Tot groot jolijt van het Franse luxeconcern LVMH, dat zijn halfjaarwinst zag vertienvoudigen.

Zeggen dat LVMH een uitstekend halfjaar achter de rug heeft, is een understatement. De halfjaarcijfers van het miljardenconcern zijn ronduit impressionant. De omzet trok met 56 procent aan in vergelijking met het door lockdowns geteisterde eerste semester van 2020 en kwam uit op 28,7 miljard euro. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. LVMH profiteert van de versoepeling van de coronamaatregelen, waardoor winkels opnieuw gaan en dat heeft de vraag naar luxeproducten een extra boost gegeven.

De grootste divisie, Fashion & Leather Goods, kende in de eerste zes maanden een organische omzetgroei van 81 procent. Tegenover 2019 bedroeg de groei 38 procent. Als men alleen rekening houdt met de tweede kwartaalcijfers, dan komt de groei van de divisie uit op 120%, terwijl analisten op 111% hadden gerekend. Vooral de producten van Louis Vuitton en Christian Dior waren erg in trek.

De meeste omzet realiseert LVMH nog altijd in de VS en Azië, met als absolute uitschieter China. Daar is de markt nog niet verzadigd is en het coronavirus inmiddels al grotendeels verdwenen. Maar ook in Europa de omzet zich 'geleidelijk', meldt LVMH.

Uitstekende positie

De winst hield gelijke tred. De courante bedrijfswinst was met 7,63 miljard euro 44 procent hoger dan in de eerste helft van 2019 en ruim vier keer hoger dan in de eerste zes maanden van 2020. De operationele winstmarge bedroeg 26,6 procent, wat 5,5 procentpunt meer is dan in 2019.

LVMH boekt een nettowinst van 5,29 miljard euro. Dat is 62 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2019 en tien keer meer dan een jaar eerder. Het concern gaat op 2 december een interimdividend van 3 euro per aandeel uitkeren.

Voorzitter en CEO Bernard Arnault heeft het over ‘een uitstekend halfjaar’. Hij wijst ook op twee hoogtepunten uit het voorbije halfjaar: de integratie van de Amerikaanse juwelenmaker Tiffany en de heropening, na een lange renovatie, van het Parijse warenhuis La Samaritaine. 'Nu we uit de gezondheidscrisis komen en de wereldeconomie zien herstellen, geloof ik dat LVMH in een uitstekende positie verkeert om te blijven groeien en onze voorsprong in de markt te vergroten', benadrukt Arnault.

Nieuwe stappen

Intussen heeft het concern al nieuwe stappen gezet om de groei te bestendigen. Zo nam LVMH vorige week nog een belang van 60 procent in het merk Off-White. De oprichter van dit merk, Virgil Abloh, krijgt daarnaast een grotere rol binnen de groep. Hij zal onder meer samen met LVMH nieuwe merken gaan uitbrengen.

De Franse ontwerpster Phoebe Philo, die actief was bij het LVM-merk Celine, krijgt ook een grotere rol toebedeeld. Zij krijgt binnenkort haar eigen merk nadat ze bij Celine de jaaromzet wist op te krikken van 200 naar 700 miljoen euro.

