Dries Van Noten verkoopt bedrijf aan Spanjaarden

Het Spaanse bedrijf Puig, gekend van merken Paco Rabanne en Jean Paul Gaultier, neemt een meerderheidsbelang in het bedrijf van de Vlaamse kledingontwerper Dries Van Noten.

Van Noten verkoopt een meerderheid van zijn modelabel, maar geeft het niet volledig uit handen. Hij blijft een belangrijke aandeelhouder en creatief directeur. 'Ik heb dertig jaar lang aan het bedrijf gebouwd en was op zoek naar een sterke partner. Die heb ik nu gevonden. Samen zijn we klaar om onze dromen te verwezenlijken', zegt hij. 'Ik ben vooral blij dat mijn team en Antwerpen een centrale rol krijgen binnen de nieuwe samenwerking.'

Het Spaanse familiebedrijf Puig, met hoofdkwartier in Barcelona, is beetje bij beetje een imperium in de mode- en parfumsector aan het uitbouwen. Puig heeft onder andere merken als Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera en Nina Ricci onder zijn hoede. Het heeft bovendien commerciële akkoorden met onder andere Prada en Christian Louboutin.

Puig, goed voor 4.500 werknemers, is in snel tempo aan het groeien. De voorbije drie jaren steeg de omzet met 28 procent en het deed daarmee beter dan de sector in zijn geheel. Vorig jaar steeg de omzet van Puig met ruim 8 procent tot 1,9 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 228 miljoen euro.