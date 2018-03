Drukkerij Lannoo legt boeken neer

Na jaren van herstructureren is de bekende drukkerij Lannoo uit Ruddervoorde failliet verklaard. Digitalisering en een prijzenslag met drukkerijen in Oost-Europa eisen hun tol.

Het gaat hier enkel om de drukkerij. De gelijknamige uitgeverij, gekend van onder meer de uitgave van geschiedenis- en kunstboeken, was al sinds 1991 afgesplitst van de drukkerij. Beide bedrijven werden in 1909 gesticht door Joris Lannoo.

Rode cijfers

De drukkerij, gespecialiseerd in boeken en agenda’s, stond sinds de fusie met L. Capitan met onder leiding van Piet Germonprez. Het bedrijf schreef de voorbije jaren rode cijfers. Volgens een insider maakte het bedrijf in 2017 op een omzet van 4 miljoen euro een verlies van 1,5 tot 2 miljoen euro.

Hoofdaandeelhouder is Cop Invest, een investeringsvehikel van enkele ondernemersfamilies. Daarnaast is ook Christa De Clippel nog aandeelhouder. Zij is de weduwe van Stefaan Lannoo, de laatste familiale CEO van het bedrijf, die in 2007 overleed. Vorige vrijdag deed het bedrijf nog een aanvraag bij de rechtbank voor bescherming tegen schuldeisers (WCO). Er werd nog voorgesteld om een externe bestuurder aan te stellen, maar donderdagochtend besloot de rechter om het faillissement uit te spreken.