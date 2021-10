Drylock geïnteresseerd in Braziliaanse Ontex-tak

De Belgische luierfabrikant Drylock is een van de gegadigden voor de Braziliaanse activiteiten van concurrent Ontex, ook uit België. Dat schrijft de Braziliaanse zakenkrant Valor Econômico op basis van anonieme bronnen.

In juni raakte bekend dat het in Aalst gevestigde Ontex werkt aan de verkoop van zijn Braziliaanse tak. De beursgenoteerde luierproducent is sinds 2017 in het land actief na de overname van de luieractiviteiten van sectorgenoot Hypermarcas voor 1 miljard Braziliaanse real (286 miljoen euro).

Ontex heeft nu Bank of America in de arm genomen om de verkoop in goede banen te leiden, weet Valor Econômico. Volgens de krant hoopt Ontex 600 tot 700 miljoen Braziliaanse real (93 tot 108 miljoen euro) op te strijken. Het bedrijf zou al voorstellen hebben kregen van het Japanse Daio Paper en het Belgische Drylock, die dichter in de buurt van 500 miljoen real zouden liggen.

Drylock

Drylock, gevestigd in het Oost-Vlaamse Zele, is de luieronderneming van ondernemer Bart Van Malderen. Hij is de voormalige CEO van het door zijn vader in de jaren zeventig opgerichte Ontex, maar hij verliet het familiebedrijf in 2007. De familie bouwde Ontex uit tot de grootste producent van luiers voor private labels, maar na 2001 veranderde Ontex verschillende keren van eigenaar.

Ontex wordt geconfronteerd met stijgende grondstoffenprijzen en een stevige concurrentie.

Na het aflopen van zijn niet-concurrentiebeding met Ontex ging Van Malderen opnieuw luiers produceren onder de naam Drylock, flinterdunne luiers zonder pulp of cellulose. In acht jaar is Drylock uitgegroeid tot een middelgrote speler met negen fabrieken actief in de productie van babyluiers, incontinentieproducten en maandverbanden.

Geen taboes

De overname van Hypermarcas door Ontex was een van de grote twee deals van de voormalig CEO van Ontex, Charles Bouaziz. Door de overname werd Ontex marktleider in incontinentieluiers in Brazilië en de op een na grootste speler in babyluiers.

De deal draaide echter slecht uit omdat de fabrieken van Hypermarcas verouderd waren en geïnvesteerd moest worden in nieuwe productielijnen. Eind 2018 kwam de turnaround. Afgelopen maand betaalde Hypera (ex-Hypermarcas) 500 miljoen real aan Ontex om het conflict over de overname van zijn divisie hygiëneproducten bij te leggen. Ontex gaat dat geld gebruiken om zijn schulden af te bouwen.