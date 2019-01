Duitse markeerstiften worden onverwachte kersthit

Door volop op pastelkleuren in te zetten is de Duitse fabrikant van fluostiften Schwan-Stabilo tot zijn eigen verbazing een hype geworden bij scholieren en influencers.

Schwan-Stabilo mag dan een van de bekendste fabrikanten zijn van felgekleurde markeerstiften, het Belgische kantoor van het Duitse familiebedrijf ziet er vooral uit als een geslaagde oefening in grauwheid. Toch werd in het grijze en anonieme kantoorgebouw in Louvain-la-Neuve mee de basis gelegd voor een opvallende kleurenhype die de cijfers van Stabilo de voorbije maanden een stevige boost gegeven heeft.

Dat scholieren, sommige illustratoren en influencers plots wild worden van het nieuwste gamma pastelstiften van Stabilo hebben we volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt voornamelijk te danken aan Rodolphe Barbier, de topman van het Belgische hoofdkantoor van de groep. Barbier zou op een bestuursmeeting voorzichtig hebben gesuggereerd om eens stiften met zachtere tinten te produceren in plaats van de alom bekende fluomarkers.

Van gimmick tot hype

Schermvullende weergave De 'bullet-journal'-hype gaf de verkoop van Stabilo's pastelstiften nog een extra duw in de rug. ©Bullet Journal

Schwann-Stabilo zag het nieuwe gamma aanvankelijk als een gimmick, tot een werknemer er een bericht op postte op Facebook. Een wereldwijd fenomeen op sociale media was geboren: in de Filipijnen stonden mensen zelfs urenlang in de rij om zich de nieuwe stiften aan te schaffen, terwijl het leger studenten dat op Twitter pocht met zijn pastelmarkers gestaag groeit.

Schwan-Stabilo werd bovendien nog een handje geholpen door de jongste schoolhype:'bullet journals' - een hippe benaming voor een kladschrift - liefst vol handgetekende letters en illustraties.

De nieuwste tienertrend legt Schwan-Stabilo alvast geen windeieren. Als gevolg van de pastelhype moest de groep de capaciteit verdubbelen in haar productiesite in het Beierse Weissenburg. Stabilo's afdeling schrijfinstrumenten, die de voorbije jaren ook kon profiteren van het plotse succes van kleurboeken voor volwassenen, zag haar omzet het afgelopen jaar met 5 procent opveren tot een recordpeil van 193,4 miljoen euro.

Cosmetica

Dat is een opsteker voor het ruim 200 jaar oude bedrijf rond de Duitse familie Schwanhäusser. De groep, die wereldwijd bijna 5.000 werknemers telt, mag dan vooral bekend zijn van de fluostiften, de productie van cosmetica vormt vandaag de hoofdactiviteit. Alleen doet die tak, goed voor bijna de helft van de omzet, het beduidend minder goed na jaren van stevige groei. Schwan-Stabilo vindt geen aansluiting bij de nieuwste trends in de cosmetica- en luxebusiness, wat zich vorig jaar vertaalde in een omzetdaling van bijna 12 procent tot 322,4 miljoen euro.