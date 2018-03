E-bike fietst Accell van de weg

De Nederlandse fietsenmaker Accell Group ziet de opmars van de e-bike met lede ogen aan. De elektrische fiets gooit de groep in een veel competitievere markt.

Het kan verkeren. Een jaar geleden was alles nog peis en vree voor Europa's grootste fietsenfabrikant, eigenaar van Batavus, Sparta en Koga. Een overnamebod van Pon Holdings werd toen resoluut van de hand gewezen. De holding van auto-importeurs en fietsenmakers had 33 euro veil per aandeel van Accell . 'Een veel te zuinig bod', klonk het.