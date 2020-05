'E-sigaret Juul vertrekt weer uit België'

Volgens nieuwssite Buzzfeed zou e-sigarettenmaker Juul na minder dan een jaar al de aftocht blazen uit ons land. Het bedrijf bevestigt noch ontkent het bericht.

Buzzfeed schrijft dat de maker van hippe e-sigaretten zich zou klaarmaken om nog dit jaar zijn activiteiten in vijf Europese landen op te doeken. In België, Oostenrijk, Portugal en Spanje zou dat al in juli gebeuren, in Frankrijk eind dit jaar, aldus de nieuwssite, die zich baseert op een bron bij het bedrijf.

De Belgische woordvoerder Caroline Vrancken zegt dat er ‘op dit moment niets aan te kondigen is’. Ze meldt wel dat er een globale evaluatie bezig is van alle activiteiten in het kader van een herstructurering die Juul Labs in november heeft aangekondigd. Het bedrijf liet toen weten dat het een miljard dollar wilde besparen en 650 medewerkers aan de deur zou zetten.

Volgens de bron van Buzzfeed zou België sowieso een te kleine markt zijn voor Juul Labs. Het blijft dan wel vreemd dat het bedrijf daar een dik half jaar geleden nog helemaal anders over dacht. De e-sigaretten werden half september in ons land gelanceerd in tientallen verkooppunten, zoals supermarkten en krantenwinkels.

Verslaving

Of die commerciële uitrol succesvol was, is niet duidelijk. Juul Labs wil geen cijfers vrijgeven over de verkoop in ons land. Feit is wel dat het bedrijf in heel Europa onder vuur ligt van gezondheidswerkers die zeggen dat de producten nicotineverslaving bij jongeren in de hand werken. Ook zijn de gezondheidseffecten van e-sigaretten op lange termijn nog onduidelijk.

Schermvullende weergave De rooksticks worden via een USB-poortje opgeladen. ©Bloomberg

De overheid hanteert hier bovendien striktere regels dan in de VS. Zo moet Juul in ons land e-sigaretten verkopen met een lager nicotinegehalte dan in zijn thuismarkt, en mag het net zoals sigarettenfabrikanten geen reclame maken. Dat maakt het erg moeilijk om het als lifestyle-merk in de markt te zetten. Juul Labs is in de VS populair bij jongeren dankzij de strakke look van de rooksticks, die je via de USB-poort van een computer kunt opladen.