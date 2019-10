Ecover maakt afwasmiddel van brouwafval AB InBev

Ecover is sinds zijn oprichting in 1979 uitgegroeid tot een van de grootste producenten van ecologische was- en reinigingsmiddelen in Europa.

Een afwasmiddel gemaakt met restalcohol van alcoholvrij bier? Dat is de vrucht van een samenwerking tussen Ecover en ’s werelds grootste brouwer, AB InBev.

Ecover, de producent van milieuvriendelijke wasmiddelen en onderhoudsproducten, heeft voor de productie van een nieuw afwasmiddel de handen in elkaar geslagen met AB InBev. Dat middel, Too Good to Waste, bestaat voor minstens een kwart uit restalcohol, het afval dat overblijft na het brouwen van alcoholvrij bier. ‘Voorlopig gaat het om een test’, zegt Tom Domen, global innovation manager bij Ecover. ‘We produceren voor Europa 170.000 flessen. In een volgende fase kunnen we zien met AB InBev of we de samenwerking opschalen.’

Het nieuwe middel, in een fles van 100 procent gerecycleerd plastic, wordt geproduceerd in de Ecover-fabriek in Malle en ligt sinds deze week in limited edition in de rekken bij Colruyt, Delhaize en Carrefour. Concreet wordt de restethanol gemengd met water, waardoor het afwasmiddel vloeibaar en houdbaar is. ‘Door de stijgende populariteit van bieren als Jupiler 0.0% en Leffe Blonde 0.0% hebben we meer ecologische en ambitieuzere toepassingen bedacht voor de restalcohol’, legt Yleni De Neve uit, milieumanager voor AB InBev Europa.