Eigenaar The Body Shop aast op icoon Avon

De Britse zakenkrant Financial Times en de Amerikaanse The Wall Street Journal meldden eerder dat de twee bedrijven al zo goed als een deal hebben bereikt. Volgens The Wall Street Journal hebben de raden van bestuur van beide bedrijven hun zegen gegeven. Financial Times meent te weten dat het een pure aandelendeal wordt die Avon waardeert op meer dan 2 miljard dollar.

Tupperware

Dat is een stuk meer dan de 1,4 miljard dollar op basis van de slotkoers van Avon dinsdag op Wall Street. De aandelen noteren in de VS, maar formeel is Avon een Brits bedrijf. Niettemin is het een Amerikaans icoon dat in 1886 ontstond en in de VS pionierde met thuisverkoop via party's, bij ons vooral bekend van Tupperware.