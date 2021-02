Eigenaars Novy willen verse lucht opsnuiven

De aandeelhouders van de dampkappenproducent Novy werken aan een exit. Het proces zit nog in een pril stadium. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

De eigenaars van Novy hebben de zakenbanktak van BNP Paribas Fortis gemandateerd om op zoek te gaan naar een nieuwe partner voor het bedrijf. Dat proces wordt in de komende weken opgestart. Volgens onze informatie komen zowel industriële als financiële partijen in aanmerking als partner.

Een externe partner zou geen nieuwigheid zijn voor Novy. Het bedrijf uit Kuurne stelde 16 jaar geleden al zijn kapitaal open voor een financiële partij. In 2005 kocht Fortis Private Equity (nu BNP Paribas Fortis Private Equity) een meerderheidsbelang in het bedrijf om de groei van Novy - via een breder productassortiment én het aanboren van nieuwe markten - te ondersteunen. Novy realiseerde toen 20 miljoen euro omzet en 5 miljoen brutobedrijfswinst (ebitda).

De Novy-aandelen zijn verdeeld tussen BNP Paribas Fortis PE, Sofindev, Korys, de oprichtersfamilie en het management.

Toen BNP Paribas Fortis Private Equity enkele jaren later meer ging focussen op minderheidsparticipaties verkocht de durfkapitaaltak van de bank een deel van de Novy-aandelen aan het investeringsfonds Sofindev. Enkele jaren later kwam ook de familie Colruyt aan boord via haar investeringsvehikel Korys. Interessant detail: een van de historische referentieaandeelhouders van Sofindev is de distributiegroep Colruyt. Sindsdien zijn de Novy-aandelen verdeeld tussen BNP Paribas Fortis (33,7%), Sofindev (30,8%), Korys (18,1%), de oprichtersfamilie en het management. Regine Lannoy, een telg van de oprichtersfamilie, is nog bestuurder.

Novy groeide sinds de instap van Fortis Private Equity - op eigen kracht - uit tot een bedrijf met 65 miljoen euro omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 14 miljoen. Dat winstcijfer zou intussen meer dan 16 miljoen euro bedragen. Novy heeft geen eigen winkels, maar distribueert zijn producten via de verkooppunten van ketens als Vandenborre, Krëfel, Eggo, MVKitchen of Ixina.

In een interview begin vorig jaar liet CEO Carlos Wanzeele weten dat hij voor Novy binnen vijf jaar mikte op 100 miljoen euro omzet, zowel via groei in bestaande markten als via een expansie naar nieuwe landen.

Novy viert dit jaar zijn 114de verjaardag. Het West-Vlaamse bedrijf werd in 1907 opgericht door wielrenner en fietsenhersteller Hilaire Lannoy. Toen die in 1914 als wielrenner stopte, zette hij in Kortrijk een fietsgroothandel op. Hij begon de tweewielers ook meteen te fabriceren. Eind jaren 20 werd het gamma uitgebreid met motorfietsen.

In de jaren 60 was Novy vooral bekend voor zijn Belgisch merk van motorfietsen. Maar de concurrentie van Japanse fabrikanten dwong de onderneming te diversifiëren. Het werd toen ook actief in keukenapparatuur: dampkappen, kookplaten, ovens en koelkasten.

In 2007, een eeuw na zijn oprichting, werd de laatste fiets geassembleerd en ging Novy focussen op de verkoop van inbouwapparaten voor keukens. Het is gespecialiseerd in geruisloze premiumafzuigkappen die zich versmelten in het design van moderne keukens. 'De beste dampkappen hoor je en zie je niet. En als je ze ziet, zien ze er mooi uit. Daar is Novy heel sterk in', zegt een kenner van het bedrijf.

Novy is met een aandeel van 28 procent de Belgische marktleider in de verkoop van (premium)dampkappen. Volgens het zakelijk platform De Vlaamse Ondernemer worden in België jaarlijks 165.000 dampkappen verkocht. Voor kookplaten schommelt het verkoopvolume tussen 185.000 à 195.000 stuks.