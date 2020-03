'Er is 100 procent meer vraag naar wc-papier'

Er is geen tekort aan toiletpapier, alleen raakt het moeilijker in de winkelrekken.

Er is nog genoeg toiletpapier, alleen raakt dat niet meer zo makkelijk in de winkelrekken. Dat zegt Sofidel, de marktleider in België.

Wie in de supermarkt komt, kan niet naast de lege winkelrekken in de afdelingen toiletpapier kijken. Toch wijzen die niet op een tekort en hoeven de mensen niet te panikeren, zegt Jean-François De L'Arbre, sales- en marketingdirecteur Benelux van het Italiaanse Sofidel, de marktleider voor toiletpapier in ons land.

'Onze fabriek in Duffel draait al weken aan 100 procent en we kunnen onze klanten blijven bevoorraden', verzekert De L'Arbre. Vanuit Duffel levert Sofidel toiletpapier van de merken Cosynel en Nalys aan alle Belgische supermarktketens, waaronder Colruyt, Carrefour en Delhaize.

Dubbele flessenhals

Volgens De L'Arbre zijn de lege supermarktrekken het gevolg van een dubbele logistieke flessenhals. 'We botsen als fabrikant op de limieten van onze laadcapaciteit. In Duffel kunnen we via 18 laadbruggen tot 80 vrachtwagens per dag vullen. Maar de vraag is de voorbije twee weken met meer dan 100 procent toegenomen, tot 120 à 140 vrachtwagens per dag.'

'Anderzijds zit je met de loscapaciteit bij onze klanten, de supermarkten', legt De L'Arbre uit. 'Daar heb je files en moeten vrachtwagens soms tot twee dagen wachten tot er een slot vrijkomt om te kunnen lossen. Bovendien is hun voorraad toiletpapier in hun centrales flink geslonken. Waar supermarkten tot voor kort voor gemiddeld vijf à vijftien dagen aan stock hadden in hun entrepots, is dat nu gemiddeld maar voor een à twee dagen.'

Alleen grote verpakkingen

'We kunnen de mensen geruststellen. Er wordt genoeg toiletpapier geproduceerd en er is er genoeg in onze depots', zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. 'Alleen is het door de grote vraag een logistieke uitdaging om dat tot in de winkels te krijgen, omdat we natuurlijk vrachtwagens niet met uitsluitend wc-papier kunnen laten rijden.'

'De boodschap blijft: koop enkel wat u nodig hebt en geef ons personeel de tijd om de rekken aan te vullen. Want we moeten in de stockeerruimtes van onze winkels ook plaats voorzien voor alle andere producten.'