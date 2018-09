'Er zullen nog winkels verdwijnen, maar niet bij Torfs'

Schoenwinkelketen Torfs zit op schema om dit jaar opnieuw omzetgroei te boeken. ‘De verkopen via de webshop stijgen met 20 procent, en ons nieuw winkelconcept slaat aan.’

Schoenwinkelketen Torfs blaast dit jaar zeventig kaarsen uit, en dat werd dinsdag in het distributiecentrum in Temse gevierd met taart. ‘We zijn 70, maar we voelen ons veel jonger en zitten vol frisse ideeën. Dat is nodig ook want we beleven heel spannende tijden’, zegt CEO Wouter Torfs (60).

Onder Wouter Torfs, de derde familiegeneratie aan het roer, zette het bedrijf volop in op winkels buiten de stadscentra. Het winkelpark verdrievoudigde in dertig jaar tijd tot 76 terwijl de omzet en de winst (ebitda) in die periode bijna maal 15 gingen.

Wouter Torfs zoekt opvolger CEO Wouter Torfs, de derde generatie van de familie, is de zoektocht gestart naar een opvolger. 'Ik zou graag binnen vijf jaar afscheid nemen. Binnen een drietal jaar moet de knoop zeker doorgehakt zijn', zegt de 60-jarige ondernemer. Zijn opvolger kan zowel van buiten als van binnen het bedrijf komen. De vierde generatie is intussen doorgeschoven naar de top van het bedrijf met onder andere Lise Conix als marketingmanager.

Maar de gouden tijden lijken voorbij. De opmars van e-commerce laat zich voelen in de winkelstraten. Ook bij Torfs. Eind augustus lag de winkelomzet 3,5 procent lager, maar dat wordt volledig gecompenseerd door de webshop die bijna 20 procent beter deed dan vorig jaar. ‘Alles bij elkaar zitten we nu aan 1 procent omzetgroei’, zegt Torfs die denkt dit jaar af te klokken op 145 à 147 miljoen euro tegenover 143,5 miljoen euro vorig jaar.

‘We zijn een bedrijf in transformatie’, gaat de ondernemer voort. De onlineverkopen zijn dé groeimotor geworden. Volgend jaar verwacht Torfs een half miljoen paar schoenen via de webshop te verkopen. Het investeerde daarom in de uitbreiding van het logistieke apparaat in Temse. ‘Online tekent nu voor 15 procent van onze omzet. Op termijn lijkt 30 procent realistisch, maar eigenlijk weet niet niemand precies hoeveel het zal zijn. Maar we zijn klaar voor de toekomst’, klinkt het. Van robotisatie om orders te picken is evenwel nog geen sprake. ‘Dat loont nu nog niet. Daarvoor hebben we de kritische massa nog niet. De ambitie is er wel. We willen onze voet naast Zalando zetten en de grootste onlineschoenwinkel van België worden’, zegt Torfs.

Lifestyle

We zijn een bedrijf in transformatie. Wouter Torfs CEO Torfs

Tegelijkertijd pakt Torfs zijn winkelpark aan. ‘Het aantal consumenten dat onze winkels bezoekt, stijgt niet meer. Integendeel. Dat is een algemeen marktgegeven. Er zal nog hard gevochten worden om de consumenten die wel nog uit hun huis komen. Ik vrees dat er nog winkels zullen verdwijnen, maar het zullen er niet van Torfs zijn. Wie bij ons over de vloer komt, willen we verrassen’, zegt Torfs.

Het bedrijf experimenteert daarom met een nieuw concept met naast schoenen ook een ‘lifestylegamma’. ‘Lifestyle vind je amper buiten de stadscentra’, Kaarsen, brillen, servies, Moleskine-schriftjes. Het is wel wat zoeken om de juiste producten te vinden’, klinkt het. ‘Maar het werkt. In die winkels zien we de omzet 10 tot 15 procent stijgen, en dat in deze tijden. Het is de bedoeling het concept volgend jaar uit te rollen in winkels waar er plaats voor is.’

Expansie in Wallonië

Schermvullende weergave ©BELGA

En er komen zelfs winkels bij. Niet in Vlaanderen, maar in Wallonië waar Torfs nu al present is in Libramont en binnenkort ook in Dinant. Op termijn mikt Torfs daar op tien à vijftien winkels. ‘Er is minder concurrentie, maar we beginner er ook van nul. In Wallonië kennen ze ons nog niet.’

Bovendien Is Torfs sinds kort franchisenemer van The Athlete’s Foot, gespecialiseerd in sneakers. ‘Een belangrijk marktsegment dat niet meer zal verdwijnen’, argumenteert Torfs de beslissing. ‘Het verzekert ook onze relatie met merken als Nike en Adidas die hun hipste modellen niet in eender welke winkel verkopen. De Stan Smiths van Adidas bijvoorbeeld die krijgen we niet in de Torfs-winkels, terwijl half Vlaanderen ermee rond loopt.’

Dalende winstmarge

Vijf jaar geleden streefden we naar een winstmarge (ebitda) van 15 procent. Nu zijn we al heel blij met 11 procent. Wouter Torfs CEO Torfs