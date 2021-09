Estée Lauder strikt literair fenomeen Amanda Gorman

De Amerikaanse cosmeticagroep Estée Lauder gaat samenwerken met Amanda Gorman, de jonge dichteres die in januari de harten stal met haar optreden op de eedaflegging van president Joe Biden.

Amanda Gorman wordt voor minstens drie jaar het gezicht van Estée Lauder, een van de grootste cosmeticabedrijven ter wereld. Het is het eerste samenwerkingscontract dat Gorman tekent sinds ze zichzelf de bekendheid in katapulteerde met haar gedicht 'The Hill We Climb', op de presidentiële inauguratie begin dit jaar.

Lees Meer portret M/V van de week: Amanda Gorman

Hoewel ook wereldsterren Lady Gaga en Jennifer Lopez op dat officiële gebeuren optraden, was het in de eerste plaats de performance van Gorman - haar allereerste tv-optreden - die bijbleef. Met de combinatie van literair talent en een sprankelende uitstraling maakte ze diepe indruk.

Haar enkele duizenden volgers op sociale media werden er 3 miljoen, een toeloop die haar Instagram-account aanvankelijk niet aankon, en haar - toen nog te verschijnen - boeken werden instantbestsellers. Bedrijven stonden meteen in de rij om mee te surfen op dat succes. Een maand na haar optreden vertelde Gorman aan Vogue dat ze al voor 17 miljoen euro aan promokansen had bedankt.

Geletterdheid

'Global Changemaker' worden bij een van de grootste cosmeticabedrijven ter wereld ziet Gorman wel zitten. In een heus 'Writing Change'-programma kondigt Estée Lauder aan 3 miljoen dollar te investeren in 'geletterdheid te bevorderen als een weg naar gelijkheid, toegankelijkheid en sociale verandering'. De concrete invulling daarvan is nog onduidelijk, maar Estée Lauder gaat Gormans 'stem van verandering' vanaf het voorjaar van 2022 in campagnes gebruiken.

Het is een manier om te veranderen hoe we schoonheid en macht conceptualiseren. Niet alleen in termen van wat verwacht wordt, maar ook in termen van wat mogelijk is. Amanda Gorman Dichteres

Een make-upmerk dat zich inzet voor geletterdheid, het lijkt niet de meest logische zet. Maar dat is net de bedoeling, zegt Gorman. 'Het is een manier om te veranderen hoe we schoonheid en macht conceptualiseren. Niet alleen in termen van wat verwacht wordt, maar ook in termen van wat mogelijk is.'

Bereik

Gorman heeft haar ambitie nooit onder stoelen of banken gestoken. Toen ze in 2018 na haar benoeming tot National Youth Poet Laureate een interview met The New York Times versierde, zei ze nonchalant dat ze in 2036 voor president wilde gaan. Met de deal van Estée Lauder schroeft ze haar bereik serieus op.