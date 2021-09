Etikettendrukker Asteria doet zeventien overnames in drie jaar

Sinds de instap van de private-equitygroep Waterland bij de etikettenspecialist Accent is het West-Vlaamse bedrijf uitgegroeid tot een groep met 850 werknemers in zeven landen.

Elke Belg krijgt dagelijks producten van de Gullegemse etikettenfabrikant Asteria in handen: van de traditionele papieren etiketten op confituurpotten of conservenblikken over afwasbare labels op flesjes bier tot plastic etiketten op shampoo of schoonmaakmiddelen. Maar de groep maakt ook bedrukte folies, waarmee voedingsbedrijven de zakken maken waarin chips, koekjes of diepvriesproducten zitten. Jaarlijks maakt ze 3 miljard etiketten.

CEO Ives Declerck stuurde de familiale etikettendrukkerij Accent, die in 1985 in Heule werd opgericht, de jongste twee decennia naar een opmerkelijke groei. Met de instap van de Belgisch-Nederlandse private-equitygroep Waterland in 2018 werd enkele versnellingen hoger geschakeld. Accent werd de basis en het hoofdkantoor voor de groep Asteria, die door zeventien overnames uitgroeide tot een speler met vestigingen in zeven landen.

Na een reeks Belgische overnames en de eerste stappen in de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland trok de groep naar Denemarken. Deze zomer volgde de Spaanse sectorgenoot Coruñesa de Etiquetas (Coreti), met een omzet van 20 miljoen euro en 110 werknemers een van de grotere overnames. ‘Met deze overname is onze portfolio exponentieel verbreed’, zegt CEO Ives Declerck, die nog altijd medeaandeelhouder is van de groep.

Wijnetiketten

Coreti is gespecialiseerd in zelfklevende etiketten en heeft een sterke traditie in wijnetiketten, een product waarmee het ook de Franse markt wil veroveren. Dat kan deels via Franse dochterbedrijven die al in de groep zitten. Crossselling van de producten van overgenomen bedrijven in andere landen is een van de drijfveren van de buy-and-buildstrategie sinds de instap van Waterland, zegt Declerck. ‘We gaan niet overal het warm water weer uitvinden.’

Asteria deed onlangs een dubbele overname in Noord-Europa: een bedrijf met een vestiging in Finland dat ook marktleider is in Estland met twee vestigingen in dat land. Samen zijn ze goed voor ruim 35 miljoen euro extra omzet voor Asteria.

Hoeveel middelen werden gespendeerd aan overnames wil de groep niet prijsgeven. De cijfers van de groep verveelvoudigden in korte tijd. Vóór de instap was Accent goed voor een omzet van ongeveer 20 miljoen euro en zo'n 70 werknemers. Met de jongste overnames stevent de groep dit jaar af op een omzet van 170 miljoen euro en 850 werknemers.

Toch zijn verdere overnames mogelijk om nieuwe markten aan te boren en de omzet op te krikken naar 250 tot 300 miljoen euro. ‘We willen een gedegen pan-Europese speler worden die voor kleine tot zeer grote klanten een breed pallet aan verpakkingsproducten kan aanbieden’, zegt Declerck.

Hij wil het verschil maken door ‘zeer flexibel te zijn en zeer snel te kunnen leveren’. Declerck: ‘De bedrijven die we toelaten in onze groep moeten toch dat DNA hebben’. Op het terrein opereren de filialen nog met een kmo's spirit en onder hun eigen merknaam, maar op groepsniveau wordt ook hard gewerkt aan de integratie binnen de groep Asteria.

Behalve klassieke etiketten levert de groep ook multilayers (informatieboekjes), flexible packaging (bedrukte zakjes), shrink sleeves (een alternatief voor zelfklevende etiketten), mould labelling (etiketten die geïntegreerd zijn in de verpakking) en bedrukte doosjes voor verzorgingsproducten. ‘Onze portfolio is heel breed, maar de focus ligt toch op voeding, verzorgingsproducten en huishoudartikelen.’

Een van de producten die in coronatijden in de schijnwerper kwam, zijn zelfklevende labels voor op buisjes van staalnames, zoals covidtests. Ook de enorme vraag naar handgel leverde Asteria extra business op. ‘Maar dat is geen recurrente business’, zegt Declerck.

Reynders

Door de vele overnames is Asteria uitgegroeid tot een van ’s lands grootste spelers in de sector. Een ander Belgisch familiebedrijf, het Boechoutse Reynders, zette eerder al de stap naar het buitenland. Dat haalde volgens de recentste jaarrekening een groepsomzet van 119 miljoen euro dankzij dochters in België, Frankrijk, Polen, Spanje en India. Het familiebedrijf heeft met Guido Van der Schueren (Global Graphics) en Jan Gesquière (ex-Elia en Besix) twee onafhankelijke bestuurders aan boord.