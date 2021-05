Europese tak Amazon betaalde vorig jaar geen belasting

De Amerikaanse webgigant Amazon boekte vorig jaar in Europa een recordomzet van 44 miljard dollar, maar betaalde geen vennootschapsbelasting. Dat blijkt uit onderzoek van The Guardian.

Het Europese hoofdkantoor van Amazon ligt sinds 2003 in Luxemburg, dat bekendstaat om zijn gunstige belastingregime. Terwijl 2020 voor Amazon een boerenjaar was, met de webwinkel en de streamingdienst Amazon Prime als grote winnaars van de pandemie, boekte het kantoor volgens de officiƫle cijfers een verlies van 1,2 miljard euro. Daardoor moest het geen vennootschapsbelasting betalen.

Oneerlijke concurrentie

Volgens Paul Monaghan van de Britse actiegroep Fair Tax Foundation zijn de cijfers duizelingwekkend. 'We zien een exponentieel versnelde marktdominantie over de hele wereld dankzij inkomsten die grotendeels onbelast blijven', zegt hij. 'Daardoor ondermijnt Amazon op een oneerlijke manier lokale bedrijven die zich wel verantwoord gedragen.'

De webreus noemt de verontwaardiging onterecht. 'Amazon betaalt alle vereiste belastingen in elk land waar we actief zijn', zegt een woordvoerder. 'De vennootschapsbelasting is gebaseerd op winst, niet op inkomsten. En onze winst is laag gebleven door onze zware investeringen en het feit dat de detailhandel een zeer concurrerende onderneming is met lage marges.' Volgens de woordvoerder investeerde Amazon de voorbije jaren 78 miljard euro in Europa, wat duizenden nieuwe banen opleverde.