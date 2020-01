Ex-bankier Morgan Stanley sluipt naar belang van 10 procent in Ontex

ENA Investment Capital heeft in stilte een belang van 10,2 procent verworven in de beursgenoteerde luierproducent Ontex. De bedoelingen van het hefboomfonds van een ex-bankier zijn niet duidelijk.

Ondanks minder goede resultaten begin 2019 - het ergste lijkt nu wel achter de rug - blijft het Aalsterse luierbedrijf Ontex een multinational. Het lid van de Bel20-beursindex heeft ruim 11.000 mensen in dienst en was in 2018 goed voor ruim 2 miljard euro omzet. De beurswaarde bedraagt 1,5 miljard euro.

De belangrijkste aandeelhouder, met bijna 20 procent, is de Frère-holding GBL. Maar in de coulissen is vorig jaar het Britse hefboomfonds ENA Investment Capital komen opzetten. Dat heeft rechtstreeks een goede 5 procent in handen en indirect, via aandelenswaps met een vervaldatum, nog eens zoveel. De regels bepalen dat die swaps ook meetellen, waardoor ENA met 10,2 procent van het kapitaal nu formeel de tweede aandeelhouder van Ontex is.

Half jaar

Die participatie is in een goed half jaar bijeen gesprokkeld en bleef tot nu toe onder de radar. Niet toevallig hangt de instap samen met de fikse koersdaling van Ontex midden 2019, deels als gevolg van een winstwaarschuwing.

ENA heeft als hefboomfonds uiteraard de bedoeling geld te verdienen aan zijn aandelenpakket, bijvoorbeeld na een koerssprong door een bod, zoals het mislukte bod van het Franse PAI Partners in 2018. Mogelijk gaat het zich manifesteren als activistische aandeelhouder en aandringen op maatregelen om meer waarde te creëren. Sommigen zeggen zelfs dat het gaat aansturen op de exit van CEO Charles Bouaziz.

Het hefboomfonds laat niet in zijn kaarten kijken. De website bevat amper informatie en niemand was bereikbaar voor commentaar. Ook Ontex tast in het duister over de bedoelingen. ‘We hadden een paar gesprekken met ENA maar we kennen zijn precieze plannen niet. Natuurlijk zoekt het vooral rendement’, zegt Philip Ludwig, de verantwoordelijke voor investor relations bij Ontex.

Ex-bankier

ENA, dat ressorteert onder een gelijknamig bedrijf op de Kaaimaneilanden, wordt gecontroleerd door George Kounelakis. Die 46-jarige ex-bankier van de Amerikaanse zakenbanken Morgan Stanley en Goldman Sachs richtte het fonds in 2012 op, kort nadat hij was opgestapt bij Morgan Stanley.

Opvallend is dat ENA na een jarenlang eerder sluimerend bestaan vooral in 2019 op de voorgrond trad bij beursgenoteerde ondernemingen. Bij het Duitse 3D-printingbedrijf SLM Solutions kocht Kounelakis een belang van 20 procent van de befaamde sectorgenoot Paul Singer van Elliot Management.

Ook bij twee andere Duitse bedrijven (de dienstenleverancier Bilfinger en de softwarespeler RIB) heeft hij intussen iets meer dan 10 procent in handen. Voorts liet ENA zich bij een reeks bedrijven in Europa gelden als shortseller, een speculant die mikt op een koersdaling van zijn prooi, onder meer bij de Spaanse supermarktgroep Dia en de Britse bank Metro.

Over Kounelakis is niet veel informatie te vinden. De man studeerde af als ingenieur aan het Imperial College in Londen. Hij was aan de slag voor het Japanse conglomeraat Komatsu en de oliereus Shell. De rest van zijn carrière speelt zich vooral af in de bankwereld. Bij Morgan Stanley leidde hij de Europese tak van de divisie die voor eigen rekening in bedrijven investeert. De man is ook lid van de adviesraad van het Harvard China Fund en twee adviesinstanties van de John F. Kennedy School of Government van dezelfde gerenommeerde Amerikaanse universiteit Harvard.