Ex-eigenaar Van Malderen maakt Ontex nerveus

De beursgenoteerde luierfabrikant verliest een juridische veldslag tegen de Vlaamse 'luierkoning' in Spanje.

Drylock, het luierconcern van ondernemer Bart Van Malderen, opent binnen enkele weken een fabriek in Segóvia, goed voor een honderdtal jobs. Miguel Ángel González, een voormalige manager van Ontex, gaat die leiden. En zestien lokale Ontex-werknemers - de beursgenoteerde luierfabrikant heeft er eveneens een vestiging - stappen over naar Drylock.

Ontex , ooit opgericht door de familie Van Malderen (maar intussen al meerdere keren doorverkocht), is not amused. De Belgische groep beschuldigde de toplui van Drylock van poging tot industriële spionage. Ze eiste via de arbeidsrechtbank dat die werknemers - en González, die tot 2015 bij de groep werkte - voorwaarden opgelegd zouden krijgen, zoals het verbod bedrijfs- of industriële geheimen te onthullen.

Maar Ontex beet in het zand. Volgens berichten in de lokale pers oordeelt de Spaanse rechter dat er onvoldoende bewijzen zijn dat González zijn confidentialiteitsovereenkomst van 2015 schendt of zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie. De rechter zegt wel dat Drylock en González moeten stoppen met onjuiste informatie te verspreiden over Ontex. Hij oordeelt ook dat werknemers het recht hebben te solliciteren bij een ander bedrijf.

Slagvelden

De juridische procedure illustreert de nervositeit van Ontex ten opzichte van zijn nieuwe concurrent, die hem het vuur aan de schenen legt. Sinds 2012 is Van Malderen Drylock in sneltempo aan het uitbouwen. Zes jaar na de oprichting stevent diens groep dit jaar af op een omzet van 400 miljoen euro. Volgend jaar moet dat al - met één jaar voorsprong op de plannen - een half miljard zijn en 600 miljoen in 2020. Ter vergelijking: Ontex boekte vorig jaar 2,36 miljard euro inkomsten.

De nieuwe Spaanse fabriek van Drylock past in een omvangrijk investeringsplan van Van Malderen. Die investeert 200 miljoen euro om nieuwe fabrieken neer te zetten in Spanje en in Tsjechië.

Drylock produceert intussen luiers in Rusland (2 fabrieken), Tsjechië (2), Brazilië (2), Italië, Spanje en de VS (telkens 1). Ontex, wereldwijd aanwezig met 19 fabrieken, heeft in vijf van die 'Drylock-landen' productiesites (zie kaart).

Schermvullende weergave ©Mediafin

Volgt Van Malderen's bedrijf Ontex dan op de voet - zoals begin dit jaar met de overname van twee fabrieken in Brazilië? De 'Vlaamse luierkoning' ontkent dat stellig. 'Wij volgen niemand. Drylock gaat naar markten waar private label (het produceren onder het huismerk van retailers, red.) groeit. We zitten in Brazilië omdat Wal-Mart daar zit en in Spanje in de eerste plaats om Lidl en gans Zuid-Europa te bedienen.'

KERNCIJFERS ONTEX

Omzet (2017): 2,36 miljard euro

19 fabrieken

11.000 werknemers

Hoofdaandeelhouder: GBL (19,98%)

Genoteerd op Euronext Brussel DRYLOCK

Omzet (2017): 300 miljoen euro

9 fabrieken

2.150 werknemers

Eigenaar: Bart Van Malderen

Volgens Van Malderen heeft iedereen recht op zijn plaats in de markt. 'Dat Ontex reageert? Daar kan ik niets aan doen', reageert hij. Van Malderen stipt ook aan dat SCA en Procter & Gamble, twee grote spelers in de luiersector, eveneens in die landen actief zijn.

Lijk in de kast

Ontex' eigen expansie loopt intussen niet van een leien dakje. Na de overname van het Braziliaanse Hypermarcas viel er daar een lijk van 15 miljoen euro uit de kast. Verkopers hadden verkooprichtlijnen aan hun laars gelapt en klanten groter dan geplande kortingen aangeboden zonder die in het IT-systeem in te brengen. Ontex moet ook zwaar investeren om het Braziliaanse machinepark te moderniseren.