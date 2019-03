Ex-sigarettenbaas wordt nieuwe voorzitter AB InBev

Martin Barrington, de voormalige topman van Marlboro-producent Altria, wordt de nieuwe voorzitter van AB InBev.

Barrington zetelt al sinds 2016 in de raad van bestuur van AB InBev als vertegenwoordiger van Altria dat 10,2 procent van de AB InBev-aandelen bezit. Dat belang dateert sinds de overname van SABMiller door de Belgisch-Braziliaanse bierreus.

Barrington vervangt Olivier Goudet. De Fransman stapt op wegens potentiële belangenconflicten. Hij is namelijk ook de CEO van de Luxemburgse investeringsmaatschappij JAB dat via dochterbedrijven eigenaar is van consumentenmerken zoals Douwe Egberts, Dr. Pepper en Schweppes. Frisdranken komen al dicht in de buurt van de alcoholarme of alcoholvrije drankjes die AB InBev de jongste jaren op de markt brengt om de dalende pilsverkoop te counteren.

Goudet wordt in de raad van bestuur vervangen door Xiaozhi Liu, een topman uit de Chinese automobielindustrie.

En er zijn nog wijzigingen in de bestuurskamer. Carlos Sicupira en Alexandre Behring, twee co-oprichters en managing partners van 3G Capital, treden af als bestuurder.

Behring is ook voorzitter van Restaurant Brands (Burger King en Tim Hortons) en voorzitter van Kraft Heinz. Dat laatste bedrijf verloor eerder dit jaar nog een kwart van zijn beurswaarde na tegenvallende jaarresultaten. Ter info, Kraft was in een ver verleden nog eigendom van Altria.

Ook Stefan Descheemaeker verlaat het bedrijf als bestuurder. Met Descheemaeker, die topman is van Nomad Foods (Iglo), verdwijnt een Belg uit de bestuurskamer. Ze worden vervangen door Claudia Garcia, Sabine Chalmers en Cecilia Sicupira.

'We zijn ervan overtuigd dat de wissels en het track record van de nieuwelingen nieuwe perspectieven zullen brengen', klinkt het in een persbericht.