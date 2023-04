Esther Berrozpe is eind 2022 bij Ontex vertrokken met een ontslagvergoeding van 2 miljoen euro. De topvrouw verdiende in dat jaar 3,8 miljoen bij de luierfabrikant. Voorzitter Hans Van Bylen streek de helft meer op dan in 2021. Ontex zit al een tijdje in zwaar weer en vertoont nu pas tekenen van beterschap.