FNG: 'Brantano staat weer op de kaart'

De omzet van FNG dikte in het eerste halfjaar met 8,8 procent aan tot 273,2 miljoen euro. De 'aangepaste' brutobedrijfswinst (ebitda) steeg 13,7 procent tot 28,5 miljoen euro. Die cijfers houden geen rekening met de nieuwe boekhoudregels voor de verwerking van leaseschulden. De nettowinst steeg met een derde tot 7,4 miljoen euro.

Zowel Miss Etam, Brantano en FNG Roots (Fred & Ginger, CKS, ...) zagen winst en omzet stijgen. 'Door gefocust in te zetten op digitalisering, verticale integreatie en uitrollen van nieuwe winkelconcepten', aldus CEO Dieter Penninckx. 'Brantano staat weer op de kaart, met als orgelpunt de winkel op de Meir en het nieuwe onlineplatform.'

Eerder dit jaar maakte FNG in Scandinaviƫ een reuzensprong, met de (geplande) overname van Ellos. De groepsomzet zou daardoor met de helft stijgen. FNG is bereid daar 229 miljoen euro voor op tafel te leggen, maar hoe het de deal gefinancierd gaat krijgen is nog niet duidelijk.