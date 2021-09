Familie Colruyt stapt in sojabusiness

De Gentse start-up Protealis, die sojateelt rendabel wil maken in ons land, haalt nog eens 5,7 miljoen euro op en trekt de familie Colruyt aan boord als aandeelhouder.

Protealis ging vier maanden geleden van start met 6 miljoen euro en doet daar nu nog eens evenveel bij. Deze keer komen de centen van Korys (familie Colruyt) en een reeks internationale investeerders. ‘We treden buiten onze landsgrenzen.'

Protealis - een gezamenlijk project van VIB en ILVO - trok met zijn technologie de aandacht in Nederland (Innovation Industries en HFT), Singapore (Thia Ventures) en het VK (Estari). Achter de investeringsmaatschappij HFT zit de Nederlandse landbouwfamilie De Ruiter die eerder ook al betrokken was bij Devgen.

Bestaande aandeelhouders waren onder meer V-Bio Ventures, Agri Investment Fund (Boerenbond), PMV (Vlaamse overheid) en Globachem Group.

Van Parijs tot Oekraïne

Protealis legt zich toe op de ontwikkeling van nieuwe sojarassen die optimaal renderen in onze contreien. De sojateelt speelt zich vooral af in de VS en Zuid-Amerika. Daar hoopt Protealis verandering te brengen.

Het mikt met zijn nieuwe rassen op de strook op de wereldkaart tussen 48 en 52 graden noorderbreedte. Die loopt van Parijs tot het midden van Nederland. Daarin liggen behalve België een groot deel van Duitsland, Oekraïne en Rusland.

We hebben rassen ontwikkeld die hier 3 à 3,5 ton per hectare kunnen opleveren. Op dat moment wordt het voor veel boeren interessant om over te schakelen en eens soja te zaaien in plaats van tarwe, koolzaad of korrelmaïs. Benjamin Laga CEO Protealis

Soja telen is er momenteel niet rendabel. Daar moet verandering in komen dankzij rassen die beter bestand zijn tegen de koude, volwassen worden in een kort seizoen en veel bonen opleveren met een hoog eiwitgehalte. ‘We hebben rassen ontwikkeld die hier 3 à 3,5 ton per hectare kunnen opleveren. Op dat moment wordt het voor veel boeren interessant om over te schakelen en eens soja te zaaien in plaats van tarwe, koolzaad of korrelmaïs’, zei CEO Benjamin Laga eerder.

De vraag naar niet-ggo, lokale, duurzaam geteelde eiwitgewassen blijft stijgen.

Protealis zit in een markt met veel potentieel. ‘De vraag naar niet-ggo (genetisch gewijzigd, red.), lokale, duurzaam geteelde eiwitgewassen blijft stijgen. Zowel voedsel- als diervoederbedrijven ervaren een krapte in de markt. Denk aan Danone, dat met zijn merk Alpro volop groeit, of aan Beyond Meat, dat in Nederland van start gaat met een productiesite.

Gele erwten

Het bedrijf gaat het extra kapitaal inzetten om zijn geografische reikwijdte te verbreden, de schaalvergroting van de productie te versnellen, en de introductie van nieuwe rassen te versnellen. Protealis is niet van plan het bij sojabonen te laten, maar kijkt ook naar de veredeling van andere eiwitrijke gewassen. Denk aan gele erwten, die in opmars zijn als eiwitbron voor vleesloze kippennuggets.

Laga schatte eerder dat soja met Protealis-zaden rendabel kan zijn op 8 procent van het Belgische landbouwareaal. Over alle landen heen spreken we al snel over een paar miljoen hectare. ‘Dat betekent niet dat die allemaal vol zullen staan. Tegen 2030 tussen 200.000 en 400.000 hectare bezaaien, zou mooi zijn.’ Dat laatste cijfer komt ongeveer overeen met het volledig landbouwareaal van België.