Familie achter ramen- en deurenbedrijf Engels mag witwaszaak afkopen

De familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels mag haar vervolging afkopen in een witwaszaak waarin ook KBC wordt vervolgd. Het parket van Oost-Vlaanderen gaat akkoord met een minnelijke schikking in de al lopende rechtszaak.

In juni vorig jaar maakte De Tijd bekend dat het parket van Oost-Vlaanderen KBC Bank en KBC Groep vervolgt voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels. Die runt het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels. Behalve KBC vervolgde het parket ook leden van de familie Engels. Het gaat om de toplui van het ramen- en deurenbedrijf, Didier (43) en Christophe Engels (45), hun jongere broer Cedric (33) en hun moeder.

Vandaag komt de zaak voor de correctionele rechtbank van Gent, maar de drie broers Engels en hun moeder hebben een minnelijke schikking mogen sluiten met het parket van Oost-Vlaanderen. Dat zal vandaag blijken in de rechtszaal.

De familie Engels begon zo’n 14 jaar geleden miljoenen euro’s zwart geld te repatriëren die ze tot dan in Zwitserland verborgen had gehouden. Het geld belandde in ons land op rekeningen van de familie bij KBC.

Voor het zwart geld hier aankwam, had de familie een deel van het geld fiscaal geregulariseerd. De dochter van de stichter van het bedrijf betaalde correct de belasting en boetes op haar deel van het zwarte kapitaal. Maar haar broer Hugo zou dat niet hebben gedaan en een groot deel hebben witgewassen. De man overleed in 2007, waarna de rest van zijn zwart geld werd overgebracht uit Zwitserland.

Het is nu aan de rechtbank om de vordering tot schikking van het parket met de familie Engels te bekrachtigen. De dochter van de stichter, die eerder al regulariseerde en met wie er een erfenisbetwisting is, is burgerlijke partij in de strafzaak.

Didier Engels wil niet reageren uit respect voor de rechtbank. Hij is de gedelegeerd bestuurder van het ramen- en deurenbedrijf en ook bekend van het dj-duo Hermanos Inglesos en als man van styliste Tiany Kiriloff.