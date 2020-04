Forse omzetgroei bij Carrefour België

Na vele kwartalen van omzetdalingen heeft Carrefour in ons land weer meer kunnen verkopen. De vergelijkbare omzet van de retailer steeg met 6,2 procent dankzij corona-inkopen.

Carrefour zag in het eerste kwartaal in alle regio's de vergelijkbare omzet toenemen. De Franse retailreus zag in januari en februari de omzet stijgen dankzij 'strategische initiatieven die twee jaar geleden werden gelanceerd'. De groep zet onder meer in op meer e-commerce en bioproducten.

In maart was er een 'opmerkelijke versnelling' door de Covid-19-pandemie, legt CEO Alexandre Bompard uit. In veel landen werd toen gehamsterd of gingen mensen extra aankopen doen omdat ze thuis moesten blijven.

De groep boekte een omzet van 19,44 miljard euro. Dat is iets meer dan analisten hadden verwacht en komt neer op een groei van 7,8 procent, als wisselkoersverschillen en kalendereffecten worden weggefilterd. Dat is een duidelijke versnelling tegenover het laatste kwartaal van 2019 toen de omzet met 3,1 procent toenam. De groep kende forse groeicijfers in zijn twee grootste markten, Frankrijk en Brazilië. Ook in Italië en Spanje, twee Europese landen met strenge lockdownregels, werd meer omzet geboekt.

België

Carrefour zegt dat het marktaandeel heeft gewonnen in België.

In ons land zetten de winkels voor het eerst in anderhalf jaar een groei op kwartaalbasis neer. De groep zegt dat de vergelijkbare omzet met 6,2 procent steeg tot 1,053 miljard euro en dat ze marktaandeel heeft gewonnen. De inmiddels vertrokken verantwoordelijke voor de Belgische winkels, Geoffroy Gersdorff, verklaarde eind vorig jaar dat hij in 2020 groei verwachtte.