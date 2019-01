Frankrijk waarschuwt voor schadelijke stoffen in babyluiers

De Franse toezichthouder Anses lanceert een waarschuwing voor wegwerpluiers, omdat ze schadelijke chemische stoffen bevatten. De Belgische FOD Volksgezondheid vond in een recente steekproef geen risico's.

Anses, dat toeziet op de veiligheid van consumptiegoederen, stelt na een laboratoriumonderzoek van de 23 meest courante wegwerpluiers op de Franse markt vast dat de gezondheidsdrempels voor meerdere chemische stoffen overschreden worden. Het overheidsagentschap roept de fabrikanten daarom op de stoffen niet meer te gebruiken of tot het absolute minimum te beperken en vraagt een strengere reglementering.

Het gaat onder meer om de parfums lilial en lyral en om bepaalde paks (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), dioxines en furanen. Die kunnen langdurig in contact komen met de huid van de baby of zich vermengen met de urine. Wetende dat een kind ongeveer 4.000 pampers draagt in zijn eerste drie levensjaren, overschrijden die stoffen de gezondheidslimiet, zegt Anses.