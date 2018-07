Fransen verhogen bod op luierfabrikant Ontex tot 2,3 miljard euro

De Franse private-equitygroep PAI Partners verhoogt zijn bod op luierfabrikant Ontex tot 27,5 euro per aandeel. Vrijdag wees Ontex nog een eerste bod af, waarvan niet bekend is hoeveel het bedroeg.

Het bod is daarmee goed voor een totaalbedrag van zowat 2,3 miljard euro, en een premie van een goede 40 procent op de slotkoers van vorige week donderdag. De handel in het aandeel is sinds vrijdag geschorst.

PAI wil graag een due diligence onderzoek van Ontex starten zodra het daartoe toestemming krijgt. De raad van bestuur van Ontex verklaarde zich akkoord om dit boekenonderzoek te starten, maar benadrukte 'niet in een positie te zijn om het herziene bod aan te bevelen', stelde PAI maandag in een verklaring.

Ontex liet vrijdag weten dat het een eerste bod van PAI had afgewezen. Het is momenteel onduidelijk welke rol GBL , de grootste aandeelhouder van Ontex met bijna 20 procent, zal spelen. Die heeft alle kaarten in handen.

De holding, gecontroleerd door de Belgische familie Frère en de Canadese familie Desmarais, bouwde in stappen een belang van 19,98 procent op in Ontex. Met de Belg Michael Bredael heeft GBL ook een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de luiergroep.

Annus horribilis

Een overname van Ontex is onvermijdelijk. Bart Van Malderen Vroegere eigenaar van Ontex

2017 was een annus horribilis voor Ontex. De beloofde groei van de winstmarge (gemiddeld 0,3 procentpunt extra per jaar over een periode van tien jaar) bleef voor het tweede jaar op rij uit. En dat zal ook dit jaar zo zijn. Volgens Bart Van Malderen, de vroegere eigenaar van de groep, is een overname onvermijdelijk.



Scherpere prijsconcurrentie, duurdere grondstoffen, tegenvallende cijfers bij het overgenomen Braziliaanse Hypermarcas en operationele problemen speelden Ontex parten. Op lange termijn profiteert de luierfabrikant echter van de vergrijzing, geloven experts. Het bedrijf zit in sterke groeimarkten en er is ruimte voor margeverbetering, zo luidt het.

GBL geeft geen commentaar op lopende dossiers in zijn portefeuille. Private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven) wordt steeds belangrijker in de portefeuille van de holding. GBL heeft in elk geval voldoende financiële middelen om Ontex samen met PAI van de beurs te halen.

