Fraude in Thailand kost EssilorLuxottica pittige 190 miljoen

EssilorLuxottica, bekend van de merken Ray-Ban, Vogue, Prada en Versace, kwam dit jaar vooral in het nieuws door de vete die de Italiaanse brillenmiljardair Leonardo Del Vecchio uitvecht tegen zijn Franse partners. Dat de fraude bij Essilor, de Franse tak dus, opduikt, is dus potentieel koren op de molen van de 84-jarige Italiaanse patriarch.

Essilor en Luxottica fuseerden in 2017 tot een mastodont van 46 miljard euro met 140.000 werknemers. Samen verkopen ze jaarlijks circa 1 miljard paar brilglazen en monturen. En daar voegden ze afgelopen zomer nog Grandvision, het moederbedrijf boven de optiekketens Pearle en EyeWish, aan toe . De groep betaalde 5,5 miljard euro voor een belang van 76 procent in GrandVision.

Ondanks die enorme marktpositie is het huwelijk tussen Essilor en Luxoticca tot nu toe bezwaarlijk een gelukkige alliantie gebleken . In het begin van het jaar brak een publieke machtsstrijd los, die in mei beslecht werd met een staakt-het-vuren tussen de bekvechtende partijen. Al bleef de onzekerheid wel.

Opvallend: afgelopen zomer stapte de activistische aandeelhouder Third Point in het kapitaal van de groep. Third Point is een Amerikaans hefboomfonds dat door miljardair Daniel Loeb wordt gerund en eerder al bij heel wat ondernemingen op ingrijpende veranderingen aanstuurde (o.m. bij Nestlé en Campbell Soup).