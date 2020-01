Gaultier zegt de catwalk vaarwel

Gaultier nam de voorbije jaren al een stap terug. In 2014 stopte hij met zijn confectiemerk omdat hij naar eigen zeggen het tempo en de creatieve beperkingen van de massamode beu was.

Het modehuis en het parfummerk van Gaultier worden sinds 2011 gecontroleerd door de Spaanse groep Puig. Die nam in 2018 in ons land ook het label van de Belgische ontwerper Dries Van Noten over.

Gaultier staat al vier decennia bekend als het enfant terrible van de haute couture die wat graag de goegemeente provoceert met zijn ontwerpen. Hij maakte naam toen hij de klassieke concepten van man of vrouw helemaal overhoop gooide met excentrieke ontwerpen en shows. In de jaren tachtig liet hij mannen opdraven in een rok. Tien jaar later bedacht hij de puntige beha die Madonna droeg. Gaultier was op slag wereldberoemd.