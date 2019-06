'Geen plezante tijden' voor Cortès Cigars

De West-Vlaamse sigarenmaker J. Cortès boekte vorig jaar opnieuw een bescheiden operationele winst. Netto slikte hij evenwel een licht verlies. 'De druk op de sector blijft groot' zegt CEO en eigenaar Frederik Vandermarliere.

J. Cortès Cigars is bekend van de iconisch blauwe verpakkingen in de tabaksrekken van de krantenwinkel of supermarkt. Het is in de handen van de West-Vlaamse familie Vandermarliere.

Na twee jaren operationeel verlies heeft het sigarenbedrijf vorig jaar opnieuw een kleine bedrijfswinst kunnen noteren (0,7 miljoen euro). De omzet daalde lichtjes tot 67,88 miljoen euro (-1,5%). De resultaten worden ondersteund door de verkoop van de sigaren van het Amerikaanse Oliva door J.Cortès in Europa (de verkoop in de VS wordt niet geconsolideerd, red.). Oliva maakt sinds 2017 deel uit van de Cortès-groep. Ook het Ierse ECMI, die de familie Vandermarliere respectievelijk in 2017 kocht, telde vorig jaar volledig mee in de cijfers.

Een niet-recurrente opbrengst van 22,3 miljoen euro door de fusie van J. Cortès Cigars met zijn volle dochter Sigarenfabriek Neos, vertekent het nettoresutaat en maakt hem moeilijk vergelijkbaar met dat van 2017. Zonder dat uitzonderlijk element zou J. Cortès netto voor een half miljoen in het rood zijn geëindigd.

CEO en eigenaar Frederik 'Fred' Vandermarliere is gematigd tevreden. 'Maar de druk op de tabaksector zorgt ervoor dat het geen plezante tijden zijn.' Eerst waren de nieuwe regels op verpakkingen. Vorig jaar kwam daar onder meer de taksverhoging op tabaksproducten in Frankrijk - een van de grootste afzetmarkten van J. Cortès - bij. 'Op drie jaar tijd is de prijs van onze sigaren met de helft gestegen - maar voor ons blijft de omzet er vlak.' Hij heeft ook zijn bedenkingen bij het feit dat de sigaren van J. Cortès onder de nieuwe Europese traceerregels voor tabakswaren vallen.

Guilty pleasure

Dat sigaren negatief in het nieuws komen, is Vandermarliere een doorn in het oog. 'We maken een genotsproduct', stelt hij. 'Het zou toch jammer zijn als de wetgever zo'n mooi product wegpest. Wat is het volgende? Een lekkere whiskey? Een boterkoekje? Ik ben trots op dit bedrijf en blijf een voorvechter van de genotssigaar, de sigaar als guilty pleasure', verklaarde Vandermarliere eerder al.

De ondernemer denkt er evenwel niet aan om de handdoek in de ring te gooien. 'We kunnen tegen een stootje', luidt het. 'Ik ben voorzichtig positief over onze overlevingskansen op de lange termijn - nog meer na de ovename van Oliva.'

Tabak en koekjes

De familie Vandermarliere is al ruim 90 jaar actief in de tabaksbranche. De Vandermarlieres verkochten hun roltabakbedrijf Gryson zeven jaar geleden voor 475 miljoen euro aan Japan Tobacco. Ze investeerden een deel van de opbrengst in de overname van het koekjesbedrijf Jules Destrooper.