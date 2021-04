Geert Schotte stapt op als CEO van Standaard Boekhandel

Na negen jaar aan de top van de boekenwinkelketen stapt Geert Schotte op als CEO van Standaard Boekhandel. Hij wil geen commentaar kwijt.

Dat schrijft de website De Rijkste Belgen en bevestigt Schotte aan De Tijd. Over de reden wil Schotte niet uitweiden. 'We hebben in overleg met de aandeelhouder besloten de samenwerking te beƫindigen', klinkt het.

De onvoorspelbaarheid en de druk op de rentabiliteit hebben ertoe geleid dat een verschillende visie is ontstaan tussen mezelf en de aandeelhouder. Geert Schotte CEO Standaard Boekhandel in een brief aan het personeel

De Rijkste Belgen kon de hand leggen op een brief aan het personeel waarin Schotte meer duiding geeft. 'De onvoorspelbaarheid en de druk op de rentabiliteit hebben ertoe geleid dat een verschillende visie is ontstaan tussen mezelf en de aandeelhouder over hoe het verder moet met dit bedrijf in al zijn facetten.' Standaard Boekhandel worstelt al langer met de concurrentie van de e-commerce en de dalende interesse in boeken en kreeg een extra dreun door de coronapandemie.