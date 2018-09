Gentse batterijspecialist lanceert de Tesla onder de speedboten

De Gentse start-up Liso Yachts lanceerde gisteren de ‘eerste elektrische luxespeedboot ter wereld’. Volgend jaar mikt het op de productie van 25 stuks.

De acht meter lange speedboot Aquamare van de Gentse start-up Liso Yachts oogt pietepeuterig naast de grote Evanna van ‘Gert Late Night’ aan het MAS in Antwerpen. Technologisch staat ze echter mijlen verder. De Belgische boot combineert ecologie, batterijtechnologie, design en dure luxe in één.

Liso Yachts-oprichter Dirk De Munter (49) noemt haar de ‘eerste elektrische luxespeedboot ter wereld’. De Aquamare speelt in een andere liga dan de elektrische watertaxi’s of elektrische speedbootjes met een beperkt vermogen die her en der de kop opsteken.

De boot heeft 140 kWh aan batterijen aan boord - meer dan een Tesla die 100 kWh heeft - en kan met een gemiddelde snelheid van 30 à 40 km/u negen uur varen zonder op te laden. Tegen een constante topsnelheid van 95 km houdt de lithium-ionbatterij het een uur vol.

‘De batterijen kunnen overal worden opgeladen’, zegt De Munter fier. ‘Op het Fastned van 1.000 volt en 200 ampère in Nederland, op het Britse 110 voltnet of aan een generator in Afrika. Alles kan.’ In België, dat geen gelijkstroom heeft, duurt het een zevental uur.

De Munter ontwikkelde de batterijtechnologie zelf. Hij leerde de stiel bij zijn ouders die een batterijenhandel hadden waar onder meer batterijen op maat werden gemaakt voor allerlei toepassingen. En hij werkte als verkoper bij het Duitse batterijmerk Varta.

Als hobby restaureerde De Munter vijftien jaar Italiaanse Riva’s, de legendarische speedboten uit de jaren zestig. ‘Vorig jaar besliste ik zelf een boot te bouwen’, zegt De Munter, die niet in hybride boten gelooft. ‘Ik koos voor elektrisch. Elektrificatie is de toekomst. Nu al is het op bepaalde meren, zoals het Comomeer in Italië, verboden met luide vervuilende speedboten op diesel- en benzinemotoren te varen. Zwitserland, Duitsland en Nederland plannen een verbod op hun rivieren. Je ziet bij speedboten dezelfde evolutie als in de autosector.’

De Munter gaat er prat op dat alle materialen voor 95 procent recycleerbaar zijn en voor 85 procent bio-afbreekbaar als de boot zinkt, behalve het plastic. ‘Ik investeerde ook fors in de beveiliging van de elektronica. Je wil bij een ongeval niet plots een forse stroomstoot krijgen’.

Voor de elektrificatie van de boot kreeg Liso Yachts - Liso is esperanto voor Leie, waar het bouwatelier ligt - een subsidie van 200.000 euro van het Agentschap Innoveren en Ondernemen Vlaio. Van het acceleratorprogramma Start it@ KBC kreeg De Munter financierings- en marketingadvies. Ondertussen zijn al een drietal privé-investeerders ingestapt. De Munter heeft nog 70 procent in handen.

Gisteren showde de Gentenaar aan het MAS twee boten: een volledig elektrische, die 2 ton weegt waarvan 1 ton batterijen, en een gelijkaardig model met motor dat makkelijk omgebouwd kan worden tot elektrisch.

De elektrische speedboot kost 450.000 euro. Die met V8-motor 150.000 euro. De elektrische heeft een romp met een blauwachtige diamantcoating die bij zonlicht een caleidoscoop aan sterretjes laat zien. Daarvoor werd 300 karaat diamant verpulverd en als verf op de grondverflaag van de boot gespoten. Functionaliteit nihil. Extra kostprijs: 50.000 euro.

Binnenkort gaat De Munter zijn speedboot promoten op boatshows in Cannes, Monaco en Düsseldorf. Daar moet blijken of zijn elektrische speedboot aanslaat. De Munter - die 400.000 euro in het project stopte - is er gerust op. ‘Een is al verkocht. Volgend jaar willen we er 24 à 25 bouwen. Vanaf vijf boten zijn we break-even.’