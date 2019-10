Glasfabriek ex-Verlipack in Franse handen

Verlipack was ooit een grote naam in de glassector in ons land. De producent van holglasverpakkingen kwam in de jaren 70 van vorige eeuw echter in zware problemen en diende deels genationaliseerd te worden. Diverse vestigingen konden worden gered en maakten een doorstart onder nieuwe aandeelhouders. Later dook zelfs de tapijtfamilie De Clerck (Beaulieu) op als eigenaar. Dat kon niet beletten dat Verlipack verder de afgrond ingleed.