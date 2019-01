Grandvision hoger na teleurstellende cijfers

Vandaag voorbeurs presenteerde Grandvision de resultaten over het vierde kwartaal van 2018. Hieruit bleek dat de omzet van het bedrijf met 3,2 procent toenam. De omzet is lager dan analisten hadden verwacht, maar de omzetgroei in winkels die langer dan een jaar open zijn is in lijn met de verwachtingen. Deze vergelijkbare groei was met 5,5 procent wel aan de lage kant in Amerikaanse en Aziatische landen.