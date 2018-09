Greenyard herstart probleemfabriek in Hongarije

De oorzaak van de listeriabesmetting is gevonden. Het bedrijf blijft erbij dat de financiële impact niet hoger dan 30 miljoen euro zal zijn.

Begin juli kondigde Greenyard een massale terugroepactie aan van diepvriesgroenten als gevolg van een listeriabesmetting in zijn Hongaarse vestiging. De oorzaak van het probleem is na grondig onderzoek eindelijk gevonden. 'Een hardnekkige aanwezigheid van de listeriabacterie in een van de vriestunnels', klinkt het.