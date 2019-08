Groei Smartphoto versnelt dankzij verbeterde app

Albums en fotogeschenken worden steeds meer mobiel besteld. Door daarop in te spelen wist Smartphoto zijn omzet en winst in het eerste halfjaar op te drijven.

De hogere verkoop schrijft het bedrijf toe aan ‘verdere verbeteringen aan de websites, gericht op mobiele toestellen’. Consumenten kopen en bestellen steeds meer zaken via hun smartphone en dat geldt ook voor fotoproducten. Een goed werkende app is daarbij van groot belang en dat heeft ook Smartphoto begrepen. ‘De focus op ‘gifts’ in combinatie met bestelgemak oor mobiele gebruikers levert steeds betere resultaten op’, aldus het bedrijf in een persbericht.