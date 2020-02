Grootaandeelhouder Ontex slaat op tafel

ENA verwierf vorig jaar in alle stilte een belang van 10,2 procent in de luierfabrikant. Het bouwde dat belang op tijdens het beroerde 2019 - met als dieptepunt de warrige Londense beleggersdag waar het aandeel extra hard onderuit ging.

ENA wijst erop dat het aandeel Ontex liefst 39 procent is achtergebleven op de Bel20 sinds de beleggersdag van 8 mei 2019. De markt reageerde toen bijzonder ontgoocheld op wat CEO Charles Bouaziz daar aankondigde. In twee dagen ging de koers 29 procent lager.

Volgens ENA slaagde het management er toen niet in om een passende waardescheppend plan voor Ontex voor te schotelen. Bouaziz en zijn team bleven steken in 'vage, verwarrende en ondermaatse doelstellingen voor 2021'.

Opportuniteit

ENA beklemtoont in de brief dat het sterk overtuigd is dat Ontex een opportuniteit is om diepe waarde naar boven te brengen. Het gelooft ook dat het management en de raad van bestuur over wezenlijke hefbomen beschikken om 'significante waarde' te ontsluiten voor de aandeelhouders.

Duidelijk ontevreden is ENA ook over het feit dat Ontex zowat 18 maanden geleden het overnamebod van private-equityspeler PAI verwierp. Dat bod werd toen afgedaan als zou het Ontex significant onderwaarderen. Het management beloofde toen de waardecreatie te versnellen.

Het 'Transform2Grow'-plan dat vorig jaar in mei werd gepresenteerd was echter een miskleun. De koersval met 29 procent in twee dagen 'was een duidelijke indicatie dat beleggers twijfels hadden of het plan wel aandeelhouderswaarde zou kunnen creëren'. Het plan 'rechtvaardigde niet de verwerping van PAI's toenadering in 2018', aldus ENA.