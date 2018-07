Grootste muziekbedrijf ter wereld staat te koop

Het Franse mediaconcern Vivendi wil een deel van zijn belang in Universal Music van de hand doen.

Universal Music is het grootste muziekbedrijf ter wereld en heeft onder andere de rechten op de creaties van U2, Rihanna, Avicii en Stromae . Het is veruit de belangrijkste divisie binnen Vivendi en tekende vorig jaar voor bijna 5,7 miljard euro omzet en 761 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda), goed voor ruim drie kwart van de totale groepswinst.

Door tot maximaal de helft van zijn aandelen in universal Music te verkopen wil Vivendi geld vrijmaken om eigen aandelen in te kopen en om overnames te financieren. Een beursgang voor Universal is geen optie vanwege de complexiteit. Het bedrijf kijkt daarom naar strategische partners.