'Groupon staat te koop'

Dat meldt het techmagazine Recode. Met een eventuele verkoop zou een einde komen aan de lijdensweg van investeerders die het aandeel sinds de beursgang op Wall Street zagen wegglijden. Groupon trok in 2011 naar de beurs aan 20 dollar per aandeel en schoot meteen 31 procent de hoogte in. Maar sindsdien ging het bergaf, ondanks enkele overnames en pogingen om meer te doen dan enkel kortingsbonnen voor onder andere restaurantbezoeken en een knipbeurt bij de kapper om de hoek te verhandelen.