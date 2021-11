Hackers eisen 50 miljoen dollar van MediaMarkt na cyberaanval

Maandag raakte bekend dat alle vestigingen van MediaMarkt, ook de 24 winkels in ons land , getroffen werden door een ransomewareaanval. Daarbij versleutelt gijzelsoftware de data van de slachtoffers, waarna de hackers in veel gevallen losgeld eisen.

Bij dit incident zouden de criminelen 50 miljoen dollar (omgerekend 43 miljoen euro) eisen om de computersystemen van de elektronicaketen vrij te geven. Het bedrijf kan dat niet bevestigen. 'Het nieuws heeft ons verbaasd. We zitten op dit moment nog in de onderzoeksfase', zegt een woordvoerster aan de NOS.

Bitcoin

De criminelen gaan telkens op dezelfde manier tewerk. Via phishingmails of systemen om computers op afstand te bedienen gaan ze op zoek naar een ingang tot het systeem, waarna alle data gegijzeld worden. Via chat wordt contact opgenomen met de slachtoffers om te onderhandelen over een betaling in bitcoin. Als niet aan de eisen voldaan wordt, maken de cybercriminelen de gegevens openbaar.