Handelaars in flessengeluk

Het Gentse bedrijfje IWAS verwerkt lege glazen flessen in India tot originele gebruiksvoorwerpen voor de Europese consument. ‘Om upcycling te doen slagen, moet je commercieel denken.’

Een goed ondernemersidee zit vaak in een klein hoekje, maar soms ook in een ver land. Op vakantie in India tikten Dries Moens en twee vrienden enkele originele drinkglazen op de kop, die door een lokale ondernemer gemaakt werden uit weggegooide glazen flessen. Na een avondje brainstormen ontstond een ambitieus project om de productie van de Indiase flessenglazen op te schalen en ze in ons land op de markt te brengen.

De essentie Enkele Vlamingen schaalden een Indiaas project op om glazen flessen te verwerken tot mooie gebruiksvoorwerpen.

Naast hun eerste merk IWAS hebben ze nu het merk IQUAS gelanceerd, dat upcycling combineert met design.

Ook in Indonesië werken ze samen met lokale ondernemers.

‘De prijs die ze ginder vroegen, was te hoog voor de lokale markt. Om het goedkoper te doen, hadden we volume nodig. We beloofden hen een voldoende grote afname en een verkoop op de Europese markt. Zij stonden in voor een kwalitatieve productie aan een goede prijs’, zegt Moens, de medeoprichter van IWAS (‘ik was’ in het Engels).

Dankzij de volumebelofte kon in het Indiase Goa een nieuw fabriekje gebouwd worden dat 35 mensen werk geeft en tot 1.000 flessen per dag verwerkt. De lege flessen worden door lokale ondernemers opgehaald en zouden anders gewoon op de afvalberg belanden. Statiegeld en glasbollen zijn in India niet gebruikelijk. De flessen worden gesorteerd, gewassen, versneden en gepolijst of gezandstraald tot het gewenste product: glazen, maar ook theelichtjes of geurkaarsen.

We beloofden de Indiërs een voldoende afname en verkoop op de Europese markt, zij stonden in voor een kwalitatieve productie tegen een goede prijs. Dries Moens Medeoprichter IWAS

‘Een set van zes glazen verkopen we nu voor 24,95 euro in plaats van de 40 euro die ze eerst vroegen. In die prijs zitten ook nog de marges voor andere partners, zoals de retailers. Die prijs is alleen haalbaar met volumes, en dus met een fabriek.’

Telenet

Het klinkt eenvoudig, maar de realiteit was dat allerminst. Eind 2019 verkocht het bedrijfje een eerste partij glazen producten via de Cera-coöperatie. Niet veel later zette de coronacrisis het project alweer op pauze. Dankzij bestellingen door bedrijven - zoals Telenet dat 32.000 theelichtjes kocht voor een kerstactie - kon IWAS toch aan de slag blijven.

Schermvullende weergave

Sinds het einde van de lockdowns zet het bedrijf meer in op het retailkanaal. ‘We vinden het belangrijk dat we een verhaal kunnen vertellen in plaats van zomaar glazen te verkopen. Een goed voorbeeld is de kledingketen JBC, die onze producten verkoopt in het kader van haar maand van de duurzaamheid.’

Zoals elk bedrijf dat uit Azië invoert, voelt IWAS de logistieke problemen in de portemonnee. ‘We voeren om de twee tot drie maanden een 40-voetscontainer in met ongeveer 25.000 glazen. De transportprijs voor een container van Goa naar hier is van 3.000 naar 9.000 euro gestegen. Met veel vertragingen erbovenop.’

Rugzakken

Schermvullende weergave

Het succes van de flessen heeft geleid tot nieuwe projecten. In Indonesië werken de Vlaamse ondernemers met lokale partners samen om rugzakken, poefs en zetels te maken uit oude tentzeilen, jute en rubber.

Een andere nieuwigheid is het merk IQUAS, dat upcycling combineert met design, in producten als vazen en verlichting. Het nieuwe merk werd zopas gelanceerd op het Fête du Livre in het Franse Saint-Etienne, in combinatie met een wedstrijd voor studenten van de lokale designschool. ‘We zoeken die link met studenten, en we verkopen IQUAS vooral via het circuit van de designboetieks’, zegt Bruno Lippens, die IQUAS leidt.

Schoolmaaltijden

De producten zijn voor zowat driekwart uit afval gemaakt.

Qua omzet is het een bescheiden project, op korte termijn een half miljoen euro, maar de Vlaamse ondernemers tonen wel aan dat een commerciële logica hand in hand kan gaan met sociaal en ecologisch ondernemen in het Zuiden. De producten die ze verkopen, zijn voor zowat driekwart uit afval gemaakt.