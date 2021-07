Handvol kandidaten strijdt voor overname Novy

Novy is met een aandeel van 28 procent de Belgische marktleider in de verkoop van (premium)dampkappen.

Een handvol kandidaten strijdt voor de overname van de West-Vlaamse dampkappenproducent Novy. Er komt naar verwachting snel witte rook in het dossier.

De eigenaars van Novy hebben begin dit jaar de zakenbanktak van BNP Paribas Fortis gemandateerd om op zoek te gaan naar een nieuwe partner voor het bedrijf.

Volgens onze informatie komt nog een handvol partijen, zowel industriële als financiële, in aanmerking als koper. In de wandelgangen circuleren de namen van de investeringsfondsen Gilde en Naxicap. De geïnteresseerde partijen moeten vandaag (woensdag) een bindend bod op tafel leggen. Het prijskaartje kan naar verluidt oplopen tot ongeveer 200 miljoen euro of zo'n tien keer de verwachte brutobedrijfswinst (ebitda) van Novy dit jaar. Die zou uitkomen op bijna 20 miljoen euro.

Zowel Naxicap als Gilde heeft al Belgische bedrijven in portefeuille. Naxicap is de eigenaar van de uitzendgroep House of HR, terwijl Gilde het softwarebedrijf Corilus (ex-onderdeel van Fagron), Oystershell (voorschriftvrije geneesmiddelen) en Agilitas (uitzendarbeid) in handen heeft.

Ook de naam van het Zweedse Electrolux circuleerde in het dossier, maar de grootste Europese fabrikant van grote huishoudtoestellen - die ook dampkappen maakt - lijkt niet meer betrokken te zijn.

Marktleider

Novy focust op inbouwapparaten voor keukens. Het bedrijf uit Kuurne is gespecialiseerd in geruisloze premiumafzuigkappen die zich versmelten in het design van moderne keukens, maar ook in kookplaten. Het is met een aandeel van 28 procent de Belgische marktleider in de verkoop van (premium)dampkappen.

Vorig jaar was Novy goed voor een geconsolideerde omzet van 68 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 16,3 miljoen. In een interview begin vorig jaar liet CEO Carlos Wanzeele weten dat hij voor Novy binnen vijf jaar mikte op 100 miljoen euro omzet, zowel via groei in bestaande markten als via een expansie naar nieuwe landen.

De coronacrisis legde de West-Vlaamse parel geen windeieren: veel mensen sloegen aan het renoveren en Novy profiteerde mee. Volgens het zakelijk platform De Vlaamse Ondernemer worden in België jaarlijks 165.000 dampkappen verkocht. Voor kookplaten schommelt het verkoopvolume tussen 185.000 en 195.000 stuks.