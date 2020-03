Hans Van Bylen (ex-Henkel) nieuwe voorzitter Ontex

Bij de Oost-Vlaamse luierfabrikant stapt voorzitter Luc Missorten eind mei op. Zijn opvolger is Hans Van Bylen die naam maakte bij de Duitse lijm- en wasmiddelenreus Henkel. Missorten lijkt het gelag te betalen voor de aandeelhoudersrevolte bij de kwakkelende luierfabrikant.

De wissel komt er op de algemene vergadering op 25 mei. Missorten blijft wel aan als adviseur tot het transformatieplan 'Transform to Grow' is afgerond. Dat plan moet de luierfabrikant de komende vijf tot zes jaar in omvang doen verdubbelen. Mede door middel van overnames, al zorgt de schuldenberg van 876 miljoen euro voor weinig manoeuvreerruimte.