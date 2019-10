Hans Van Bylen weg bij Duitse Henkel-groep

De Belgische topman van Henkel, de Duitse maker van merken als Schwarzkopf en Persil, verlaat eind dit jaar het bedrijf.

De Duitse consumentengoederenreus deelde het vertrek van Van Bylen donderdag mee. Hij zal op 1 januari vervangen worden door financieel directeur Carsten Knobel.

Van Bylen (58) werkt al 35 jaar, bijna zijn hele carrière, voor Henkel. De in Antwerpen geboren econoom kwam aan boord als productmanager voor de Belgische activiteiten en verhuisde in 1992 naar de hoofdzetel in Düsseldorf. Als CEO stuurt hij wereldwijd 53.000 werknemers aan. De Belgische topmanager verlaat een 140 jaar oud concern met een jaaromzet van 20 miljard euro en een operationele kernwinst van zowat 3,5 miljard euro.

Het nieuws komt enkele uren nadat het Duitse tijdschrift Manager Magazine had gemeld dat een commissie in opdracht van de familiale aandeelhouders een zoektocht naar een nieuwe CEO was gestart. Het contract van Van Bylen liep nog tot eind april 2021.

Knobel was in het tijdschrift al genoemd als één van twee interne kandidaten, naast Jan-Dirk Auris, die de leiding heeft van de lijmenafdeling van Henkel (met onder meer de bekende merk Pattex en Pritt).

Volgens Henkel vertrekt Van Bylen omwille van ‘ernstige familiale redenen’ en in onderling overleg.

Hij vertrekt wel op een moment dat de resultaten van het concern onder druk staan. Henkel knipte in augustus nog in zijn prognoses, nadat het de eerste omzetdaling in een decennium moest opbiechten. Zowel de afdeling die schoonheids- en verzorgingsproducten maakt als de lijmendivisie hebben het moeilijk.