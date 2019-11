Hein Deprez maakt kruis over Nederlandse overname

Amper twee jaar geleden pakte The Fruit Farm Group uit met de overname van het Friese AC Hartman, een van de grotere spelers in de Nederlandse glastuinbouwsector en zelfs de grootste in het biologische segment.

Problemen

Ook dat was onvoldoende om het hoofd boven water te houden, blijkt nu. 'We hebben er met man en macht aan gewerkt om dit prachtige bedrijf overeind te houden. Het is dan ook pijnlijk te moeten erkennen dat we er niet in zijn geslaagd. Alles heeft een grens en die is - in het recente verleden - al meermaals bereikt en thans overschreden', zegt de directie van A.C. Hartman in een gesprek met Groentennieuws.nl. 'Er waren geen andere opties meer.'