HelloFresh bijna winstgevend

De Duitse maaltijdboxleverancier boekte een indrukwekkende groei in het vierde kwartaal en denkt tegen het einde van 2018 break-even te draaien.

Beleggers reageren enthousiast op het jaarrapport van HelloFresh . De beurswaarde stijgt tot 2,4 miljard euro. Het aandeel noteert al ruim 40 procent boven de prijs waartegen het bedrijf vorig jaar naar de Duitse beurs trok.

De omzet van HelloFresh, dat nu 1,45 miljoen actieve gebruikers telt, steeg vorig jaar met 52 procent tot 905 miljoen euro. Het is evenwel nog verlieslatend, omdat het nieuwe klanten met grote kortingen probeert te ronselen en de concurrentie niet mals is.

In de VS moet het opboksen tegen gelijkaardige bedrijven als Blue Apron en giganten als Walmart en Amazon, die van de thuisbezorging van voedsel een prioriteit hebben gemaakt. In België hebben Carrefour en Delhaize al een rechtstreekse aanval ingezet op de Duitsers.

HelloFresh boekte vorig jaar een verlies (ebitda) van 70 miljoen euro, wat al 15 procent beter is dan het jaar ervoor.

Winst buiten de VS

De cijfers over het vierde kwartaal wijzen erop dat het bedrijf goed op weg is die verliescijfers weg te werken. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam in de periode van oktober tot december uit op 6,1 miljoen euro, een verbetering van 63 procent tegenover een jaar eerder. De internationale activiteiten (buiten de VS) bereikten het omslagpunt zelfs al in het vierde kwartaal en tekenden een positieve ebitda op.

Dit jaar verwacht HelloFresh dat dat cijfer voor de hele groep, inclusief de Amerikaanse tak, positief wordt. Dat moet in het vierde kwartaal gebeuren. De omzetgroei zal volgens het management uitkomen op 25 tot 30 procent.

Veganisten

Om de groei in de VS te versnellen nam HelloFresh sectorgenoot Green Chef over. Dat richt zich op maaltijdboxen met biologische ingrediënten en kan ook klanten bedienen die veganistisch of glutenvrij eten.