Hellofresh maakt voor eerste keer winst

HelloFresh verwacht dit jaar 250 miljoen maaltijden te leveren en mikt voor 2019 op de eerste winst in zijn geschiedenis.

HelloFresh , de Duitse leverancier van maaltijdboxen, heeft een naar eigen zeggen 'sterk' kwartaal achter de rug. De omzet steeg met 37 procent tot 437 miljoen euro. Bij constante wisselkoersen was er een groei van 31,5 procent.

De snelle opmars van Hellofresh lijkt niet te stuiten. Het concept om boxen te leveren met daarin alle ingrediënten die u nodig hebt voor een bijgevoegd recept, slaat steeds meer aan. De groei van Hellofresh had de voorbije jaren evenwel een stevig prijskaartje. Om nieuwe klanten aan te trekken, en hen te overtuigen te blijven bestellen, pakte het bedrijf uit met grote kortingen. Daarbovenop kwamen nog zware investeringen in technologie, logistiek, marketing en internationele expansie waardoor de verliezen zich opstapelden.

Eerste winst

Maar het voorbije kwartaal keerde de situatie. Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft het bedrijf een kwartaalwinst geboekt. Een belangrijke kanttekening daarbij: het gaat over aebitda oftewel de brutobedrijfswinst zonder eenmalige elementen. Dat cijfer kwam uit op 18,3 miljoen euro, goed voor een winstmarge van 4,2 procent. Gegevens over het nettoresultaat zijn in het pas gepubliceerde kwartaalrapport niet beschikbaar.

Het management verwacht de positieve trend ook in de rest van het jaar vast te houden. Hoewel na zes maanden de aebitda nog 7,8 miljoen euro onder nul staat, zal dat verlies tegen eind dit jaar volledig weggewerkt zijn. De ambities worden namelijk opgeschroefd tot een winstmarge van 1 procent voor heel 2019, tegenover min 1 procent oorspronkelijk.

250 miljoen maaltijden

HelloFresh haalt het grootste deel van zijn omzet in de VS, maar door de forse concurrentie zijn de activiteiten er een pak minder rendabel (2,9 procent marge) in vergelijking met de divisie 'internationale markten' (11,5 procent winstmarge) dat onder andere België, Nederland, Duitsland, VK, Frankrijk, Australië en China bevat.

Het bedrijf telde het voorbije kwartaal 2,41 miljoen actieve klanten die samen 67 miljoen maaltijden bezorgden. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op koers om dit jaar de kaap van 250 miljoen maaltijden te nemen. 'Vanaf het begin streven we ernaar om de manier waarop mensen eten te veranderen. We zijn trots dat we hierin slagen met een snelheid waaraan weinig andere bedrijven kunnen tippen', klinkt het.

België

Hellofresh is de grootste speler in de Belgische maaltijdboxenmarkt die dit jaar geschat wordt op 88,6 miljoen euro. Comeos becijferde het marktaandeel van Hellofresh op 23 procent, waarbij het ook rekening hield met de maaltijdboxen die u bijvoorbeeld bij Colruyt of Carrefour kan ophalen. Wanneer we enkel kijken naar online bestelde en thuisgeleverde boxen spreken we over ruim 80 procent marktaandeel.

Eerder dit jaar fuseerden Foodbag en Smartmat om een vuist te kunnen maken tegen de Duitse multinational. Het fusiebedrijf, dat voor de helft in handen is van de familie Colruyt, mikt dit jaar op 12 miljoen euro omzet.

