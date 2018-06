Hema komt dan toch niet in 'Belgische' handen

Core Equity, de Belgische investeerder die Hema wilde overnemen, heeft afgehaakt.

Het nieuws staat in de Nederlandse krant 'De Telegraaf'.

De Nederlandse winkelketen Hema is in handen van het Britse Lion Capital. Maar die groep zette Hema jaren terug in de etalage. Lange tijd waren drie kandidaat-overnemers in de running.

Van twee bieders was de identiteit bekend. De eerste was de Nederlandse investeringsmaatschappijen Gilde Buy Out Partners en Alpinvest, die eerder de brillenketen Hans Anders in hun portefeuille hadden. Ook de Britse investeerder Clayton Dubilier & Rice had een indicatief bod ingediend. Beide kandidaten gingen door naar de eindronde van het verkoopproces, maar daar kwam het niet tot een akkoord.

'Belgische interesse'

Vervolgens raakte bekend dat de Belgische investeringsmaatschappij Core Equity Holdings, dat aan de Brusselse Louizalaan gevestigd is, Hema zou overnemen. De investeringsmaatschappij haalde eind vorig jaar 1 miljard euro op en wil vooral op lange termijn denken. De groep is opgericht door vier ex-werknemers van Bain Capital, de Amerikaanse investeringsmaatschappij met een portefeuille van 95 miljard dollar.

'Dit past in onze strategie om Brussel uit te bouwen als financieel centrum', reageerde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) trots.

Toch kunnen vragen gesteld worden bij het Belgische karakter van Core Equity. Het gaat om een investeringsfonds dat in België gevestigd is, maar het is geen lokaal fonds.