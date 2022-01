Hermès start virtueel handtassengevecht met Amerikaanse kunstenaar...

De luxelederwarenmaker Hermès eist de stopzetting van de verkoop van virtuele kopieën van zijn iconische handtassenmodel Birkin. De reeks MetaBirkins van een Amerikaanse kunstenaar bracht al 1 miljoen dollar in het laatje. 'Maar een NFT is vaak een lege doos.'

Onlangs ging een 'Baby Birkin'-NFT, een digitale kunstvariant van de iconische Hermès-handtas, voor 23.500 dollar (20.700 euro) over de virtuele toonbank in de Verenigde Staten. Een fysiek exemplaar, niet bewerkt door de creatievelingen Mason Rothschild en Eric Ramirez, pikt u al vanaf 9.500 dollar (8.400 euro) op in de fysieke winkel van het modemerk.

Hoewel het al sinds 2014 bestaat, groeide het non-fungible token het afgelopen jaar uit tot een ware hype. Een niet-vervangbaar token laat toe digitale voorwerpen een unieke code te geven, die bijgeschreven wordt in de blockchain. Terwijl digitale bestanden eindeloos gekopieerd kunnen worden, stelt een NFT iemand in staat het eigendomsrecht over een digitaal voorwerp te claimen.

De essentie Het luxehuis Hermès trekt ten strijde tegen een Amerikaanse kunstenaarsduo dat NFT's verkoopt van de Birkin, een iconische handtas.

Tot een rechtszaak kwam het nog niet, en dat is ook niet evident. Het auteurs- en merkenrecht valt moeilijk toe te passen op digitale kunst.

In 2021 benaderde de NFT-markt die van de reguliere kunstmarkt. Juridische disputen zullen de komende jaren dus schering en inslag zijn.

Zeker op de kunstmarkt en in de modewereld schoten de NFT-projecten als paddenstoelen uit de grond. Het luxemerk Gucci en het sportmerk Nike gaan zich met virtuele sneakers bezighouden. Een cartoonfiguur met het uitzicht van een groene kikker ging voor 3,6 miljoen dollar onder de hamer bij het vermaarde veilinghuis Sotheby's. Bij concurrent Christie's veilde Gucci een NFT die gebaseerd was op de jongste collectie van het modemerk.

Maar de modehuizen zijn niet altijd betrokken bij die online veilingen. In het geval van de MetaBirkins was Hermès niet op de hoogte. De persiflage van het kunstenaarsduo - een toespeling op 'de materialistische ingesteldheid van luxeconsumenten' - viel slecht bij het Franse luxeconcern, dat de kunstenaars per brief aanmaande om de verkoop stop te zetten. OpenSea, de toonaangevende marktplaats die de NFT's veilde, werd gesommeerd ze offline te halen, en deed dat.

'Deze NFT's vormen een inbreuk op de intellectuele eigendom en de merkrechten van Hermès en zijn een voorbeeld van namaakproducten in de metaverse', hekelde het modehuis in de Britse zakenkrant Financial Times. Niet waar, reageerde Mason Rothschild in een open brief op Instagram. 'MetaBirkins zijn een speelse abstractie van een bestaand modemonument. Ik herinterpreteerde de vorm, het materiaal en de naam van een bekend cultureel voorwerp', schrijft de kunstenaar, die niet bereikbaar was voor commentaar aan De Tijd.

In het verleden raakten Louis Vuitton en Louboutin al verwikkeld in rechtszaken over respectievelijk totebags met een luxehandtas erop en goedkope schoenen die de bekende rode zool kopieerden. Als die materiële imitaties al jarenlange juridische veldslagen teweegbrachten, dan belooft dat weinig goeds voor digitale varianten. De opkomst van de metaverse als nieuwe economie doet alvast één prangende discussie ontstaan: hoe ver reikt het merken- en auteursrecht precies?

Een moeilijk debat, waarbij de prille rechtspraak rond digitale kunst weinig houvast biedt. 'Een eerste auteursrechtelijk probleem is dat de NFT geen reproductie of kopie van het werk is, maar wel een 'getokende' versie ervan', zegt Jozefien Vanherpe, onderzoekster intellectuele rechten aan het Centre for IT & IP Law van de KU Leuven. Concreet: de NFT van de handtas vormt op zich geen inbreuk op het auteursrecht van Hermès, maar de afbeelding die erbij hoort wellicht wel.

Dezelfde hinderpaal duikt op bij het merkenrecht. Wel zou Hermès voor de rechter kunnen betogen dat de NFT 'verwarringsgevaar' creëert. 'Dat betekent dat de gemiddelde consument bij het zien van de NFT ervan uitgaat dat die afkomstig is van de merkhouder. Lees: wie de MetaBirkin ziet, zal denken dat die van Hermès komt. Daarvoor moeten de fysieke en digitale tassen sterk op elkaar lijken. Ik ben geen rechter, maar zou die vraag persoonlijk positief beantwoorden', zegt Vanherpe.

De controverse noopt Vanherpe tot een waarschuwing, want ze noemt NFT's in veel gevallen een lege doos. Ze verwijst naar de verkoop van Wout Van Aerts gloriemomenten als NFT. 'De koper heeft enkel wat metadata over een digitaal beeld in handen. Ik vergelijk het graag met een soort kasticket en het recht om daarmee op te scheppen. Het is gebakken lucht', zegt de doctoraatsstudente. 'Er zijn zeker mensen die het niet met me eens zijn, omdat ze de economische waarde van een NFT inzien. Maar vaak weten de kopers eigenlijk niet goed waar ze net voor betaald hebben.'